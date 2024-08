Polskie kluby dały nam cenne punkty! Niestety to za mało

Na zakończenie eliminacji do europejskich pucharów dwa z trzech polskich klubów wygrało swoje mecze. Legia Warszawa pokonała FK Drita i awansowała do fazy ligowej Ligi Konferencji Europy. Ponadto Wisła Kraków rozbiła 4:1 Cercle Brugge, ale to niestety nie wystarczyło do kwalifikacji, gdyż w pierwszym meczu padł wynik 1:6. Z kolei Jagiellonia, która wysoko przegrała dwumecz z Ajaxem Amsterdam ostatecznie również zakwalifikowała się do kolejnej fazy LKE.

Ile punktów do rankingu UEFA w tym sezonie dopisały polskie kluby?

Dwa zwycięstwa i porażka dały Polsce 0,5 pkt do rankingu UEFA i łącznie w tym sezonie 3,375 pkt. To niezły wynik, ale niestety to było za mało, by przeskoczyć rywali w rankingu. Nasz kraj plasuje się na 18. miejscu w rankingu. Polskie kluby na pewno chciałyby wywalczyć 15. lokatę, która wprowadziłaby sporo zmian.

Jak czytamy na stronie rankinguefa.pl, po awansie na 15. miejsce w rankingu UEFA nasza Ekstraklasa miałaby: "dwa zespoły w eliminacjach LM i łącznie pięć w pucharach w sezonie 2026/27)" – czytamy. Niestety mamy sporą stratę do tego miejsca, więc w tym sezonie raczej nie uda się przegonić rywali.

Rankinguefa.pl: Nie będzie to wybitny sezon rankingowo

Z drugiej strony rankinguefa.pl zauważa, że istnieje niewielkie ryzyko spadku poniżej 22. miejsca, co oznaczałoby, że mistrz Polski musiałby rozpoczynać rywalizację o LM w 1 rundzie eliminacji.

Przed nami w rankingu są takie kraje jak Szkocja, Dania, Grecja, Szwajcaria, Izrael i Austria, która plasuje się na 12. miejscu. "Może nie będzie to wybitny rankingowo sezon, ale znów wprowadziliśmy dwa kluby do głównej fazy pucharów. Tam będzie już inna gra, a do tej pory nierzadko bywało tak, że prezentowaliśmy się w niej lepiej niż latem. Dlatego sezon nie jest dla nas stracony" – czytamy w podsumowaniu na stronie rankinguefa.pl.

