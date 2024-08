Wojciech Szczęsny pierwszy raz po zakończeniu kariery. Tym się teraz zajmuje

Wojciech Szczęsny podjął decyzję o zakończeniu kariery sportowej. Bramkarz trochę zaskoczył wszystkich, ale – jak sam przyznał – od jakiegoś czasu wiedział, że w 2025 roku zawiesi buty na kołku.

Wojciech Szczęsny szczerze o sportowej emeryturze

Były już piłkarz w serwisie meczyki.pl udzielił pierwszego wywiadu po przejściu na sportową emeryturę. Wojciech Szczęsny przyznał, że trochę nudzi mu się na bezrobociu. Dopytywany, co robi teraz w wolnym czasie odparł: – Przewijam, golf z Liamem, piłka z Liamem, książki z Liamem, przewijam, karmię, przewijam.

Łukasz Wiśniowski po usłyszeniu tego żartobliwie stwierdził, że w takim razie podpisze jeszcze jakiś kontrakt. – Nie, po to zakończyłem, by móc to robić – stwierdził.

Jak wyglądały rozmowy z innymi klubami?

Wcześniej Łukasz Wiśniowski zdradził, że Wojciechem Szczęsnym interesowały się takie kluby jak Arsenal, Manchester United, Fiorentina, czy Ajax. Na pytanie o Kanonierów bramkarz stwierdził, że temat był, ale szybko upadł. – Ja nie chciałem. Sentyment się włączył, ale to nie były konkretne tematy. Byłem otwarty na rozmowy z Arsenalem z samego szacunku, ale nawet rozpoczynając rozmowy wiedziałem, że to nie dla mnie – podkreślił.

Wojciech Szczęsny był również dopytywany, czy dzwonił prezes FC Barcelony – Joan Laporta. – Lewandowski dzwonił w tych sprawach – odparł z uśmiechem, dodając, że nic poważnego nie było i musiałoby domino transferowe ruszyć.

Bramkarz przyznał, że otrzymał wiele wiadomości po ogłoszeniu, że zakończył karierę. – Najbardziej zdziwiła mnie wiadomość od Sergio Ramosa – wyznał. – Trafił do folderu „inne” – dodał.

Wojciech Szczęsny o swoim następcy w reprezentacji Polski

Wojciech Szczęsny został również zapytany o to, kto powinien zastąpić go w bramce reprezentacji Polski. Na najbliższe zgrupowanie Michał Probierz powołał czterech bramkarzy – Łukasza Skorupskiego, Marcina Bułkę, Bartosza Mrozka i Bartłomieja Drągowskiego.

– Uważam, że najlepszy bramkarz nie został powołany – stwierdził. – Też nie chcę tak mówić. Kamil ma potencjał, by być lepszym od reszty. Ma potencjał, by być bramkarzem światowej klasy – dodał.

Czy nie boisz, że się roztyjesz? – Ciężko się bać rzeczy, o których się wie – skwitował. – W październiku spróbuję trochę potrenować na zgrupowanie reprezentacji (wtedy może odbyć się mecz pożegnalny Wojciecha Szczęsnego – przyp. red.).

Czytaj też:

Piękny wpis matki Wojciecha Szczęsnego o karierze syna. Poruszające słowaCzytaj też:

Wojciech Szczęsny w reprezentacji Polski. Od klątwy Euro do zatrzymania Messiego