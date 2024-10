To będzie najgłośniejszy powrót! Skrócono karę za doping mistrzowi świata

Przypomnijmy, że Paul Pogba swego czasu był uważany za jednego z najlepszych piłkarzy drugiej linii na świecie. Francuz czarował swoją grą, przeplatając jednak występy genialne, tymi zupełnie przeciętnymi. Widać to było m.in. w trakcie pobytu Pogby w Manchesterze United. Z drugiej strony, Francuz potrafił zostać mistrzem świata, zdobywając gola na wagę tytułu dla Trójkorowych w 2018 roku.

CAS: Paul Pogba ze skróconym zakazem gry w piłkę!

Francuz otrzymał właśnie od CAS (Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu) zgodę na powrót do profesjonalnego uprawiania futbolu. Pierwotnie kara miała obowiązywać od końcówki lutego 2024 roku na okres aż czterech lat. Powód? Francuz nie przeszedł pomyślnie testu antydopingowego i został zawieszony przez Włoską Agencję Antydopingową (NADO). W organizmie piłkarza wykryto zakazaną substancję DHEA, która ma za zadanie zwiększenie produkcji testosteronu.

Pogba utrzymywał jednak, że jest niewinny i powinien zostać odwieszony. Warto zaznaczyć, że Francuz jest piłkarzem Juventusu, do którego wrócił po nieudanym pobycie w Manchesterze United. W piątek (tj. 4 października) przekazano, że CAS skróciło zawieszenie ze wspomnianych czterech lat do 18 miesięcy. Co to oznacza w praktyce? Treningi Pogba będzie mógł wznowić w styczniu 2025 roku, a furtka do oficjalnych występów otworzy się dwa miesiące później, w marcu.

Piłkarz umieścił w piątek wymowne zdjęcie w mediach społecznościowych, sugerując powrót na piłkarskie boiska. Pogba może być ciekawym uzupełnieniem składu dla Juventusu. Francuz przed zawieszeniem nie był bowiem piłkarzem numer 1, najczęściej mający problemy ze zdrowiem, czyt. coraz częstszymi kontuzjami. Jeśli jednak faktycznie wróci do treningów, a następnie do grania na wysokim poziomie, Juventus może mieć pożytek z gracza, który w 2025 roku skończy 32 lata.

