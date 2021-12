Robert Lewandowski pobił kolejny rekord Gerda Muellera. Wyrównał też osiągnięcie Cristiano Ronaldo

17 listopada Robert Lewandowski wyszedł na boisko po raz ostatni. W piątkowy wieczór naprzeciw siebie stanęły zespoły Bayernu Monachium oraz VfL Wolfsburg. Wśród kibiców odżyły wspomnienia o meczu, w którym Polak zdobył pięć bramek w dziewięć minut. Tym razem nie był aż tak skuteczny, a mimo wszystko pobił rekord Gerda Muellera i wyrównał osiągnięcie autorstwa Cristiano Ronaldo.

Bundesliga 2021/22. Bayern Monachium grał z VfL Wolfsburg

Zanim to się jednak stało, długo wydawało się, iż Polakowi ta sztuka się nie uda. Bawarczycy zdobywali bowiem kolejne bramki, aczkolwiek cieszyli się z nich przedstawiciele zespołu Juliana Nagelsmanna. Była siódma minuta, kiedy na 1:0 trafił Thomas Mueller. Niemiec wykorzystał złą interwencję bramkarza i z zimną krwią go pokonał.

Bayern podwyższył prowadzenie dopiero w drugiej części spotkania. Tuż przed upływem godziny gry strzelec pierwszego gola asystował Dayotowi Upamecano po krótkim rozegraniu rzutu rożnego. Dwie minuty później było już 3:0. Tym razem kombinacyjną akcję gospodarzy wykończyli Serge Gnabry oraz Leroy Sane. Pierwszy popisał się świetnym dograniem, drugi zaś zabójczym uderzeniem, przy którym Koen Caastels nie miał szans.

Dominacja Bayernu była wyraźna, ale to nie przekładało się na kolejne bramki, co frustrowało Polaka. W końcu jednak niemal rzutem na taśmę również pokonał bramkarza Wolfsburga. Zrobił to w 88. minucie meczu, uderzając pod poprzeczkę po zgraniu futbolówki przez Jamala Musialę.

Robert Lewandowski pobił rekord Gerda Muellera, wyrównał ten Cristiano Ronaldo

Ten gol miał ogromną wagę, ponieważ dzięki niemu pobił kolejny rekord Gerda Muellera. Legendarny napastnik w jednym roku kalendarzowym trafił do siatki 42 razy. W starciu z Wolfsburgiem Lewandowski zrobił to po raz 43. i w związku z tym przebił legendę Bayernu Monachium jeśli chodzi o bramki zdobywane w Bundeslidze.

Polak wyrównał również osiągnięcie Cristiano Ronaldo, który – biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki klubowe oraz reprezentacyjne – w 2013 roku strzelił 69 goli. W 2021 kapitan Biało-Czerwonych uzbierał tyle samo trafień.

