Robert Lewandowski nie pojawił się na treningu Bayernu Monachium. Niemiecki dziennikarz zdradził powód

Bayern Monachium przeszedł do historii europejskiej piłki. Bawarczycy jako pierwsza piłkarska drużyna z pięciu najmocniejszych lig Starego Kontynentu wywalczyli dziesiąty tytuł mistrzowski z rzędu, a dominację w Bundeslidze przypieczętowali wygraną z Borussią Dortmund. Podopieczni Juliana Nagelsmanna mają jeszcze do rozegrania trzy spotkania ligowe, a najbliższe z nich rozegrają już w sobotę 30 kwietnia, kiedy to na wyjeździe zmierzą się z Mainz.

Wciąż nie wiadomo, czy w meczu wystąpi Robert Lewandowski, który nie wziął udziału we wtorkowym treningu. Na zajęciach zabrakło także Thomasa Muellera, a z doniesień Heiko Niedderera pracującego dla „Bilda” wynika, że obaj zawodnicy są przeziębieni. Ewentualna absencja tego duetu w najbliższym meczu byłaby szansą dla zmienników, który zyskaliby okazję do pokazania się z dobrej strony i udowodnienia swojej przydatności na kolejny sezon.

Bayern szuka następcy Lewandowskiego

Coraz więcej mówi się jednak o tym, że Bayern będzie musiał i tak zdecydować się na poważne kroki transferowe. Jeśli Robert Lewandowski odejdzie z Monachium i podpisze kontrakt z FC Barceloną, włodarze bawarskiego klubu zostaną zmuszeni zastąpić Polaka innym napastnikiem.

Według dziennikarzy „Bilda” na liście potencjalnych następców 33-latka znalazły się cztery nazwiska. Są to Sebastian Haller, Darwin Nunez, Patrick Schick i Romelu Lukaku. W ostatnim czasie szczególnie głośno zrobiło się o Nunezie, który spisuje się bardzo dobrze w barwach Benfiki, przez co jest łączony z czołowymi europejskimi drużynami.

