Zaskakująca polityka FC Barcelony. Co z transferem Roberta Lewandowskiego?

Każdego dnia saga transferowa związana z odejściem Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium staje się coraz ciekawsza. Obecnie trwają medialne przepychanki pomiędzy zainteresowanymi stronami. Kilka dni temu, w poniedziałek, 30 maja podczas konferencji prasowej reprezentacji Polski przed meczem Ligi Narodów z Walią, 33-latek dolał oliwy do ognia. Otwarcie przyznał, że nie chce już dłużej być zawodnikiem Die Roten. – Nie wyobrażam sobie dalszej dobrej współpracy z bawarskim klubem. Zdaję sobie sprawę z tego, iż transfer będzie najlepszym rozwiązaniem dla obu stron. Wierzę, że Bayern nie zatrzyma mnie tylko dlatego, że może – powiedział.

Nowa polityka FC Barcelona. Ustalili limit pensji

Od kilku miesięcy media informują, że najbardziej zdeterminowanym klubem w pozyskaniu polskiego napastnika jest FC Barcelona. Katalończycy mieli już nawet złożyć pierwszą ofertę, opiewającą na 32 miliony euro, jednak została ona odrzucona. Według Christiana Falka, dziennikarza „Bilda”, włodarze Bayernu Monachium są skłonni sprzedać Polaka, jeśli tylko otrzymają propozycję, która wynosić będzie przynajmniej 40 milionów euro.

Problem tkwi w tym, że Duma Katalonii wciąż ma kłopoty finansowe i na ten moment nie ma wystarczających pieniędzy na zakontraktowanie Roberta Lewandowskiego. Aktualnie Joan Laporta próbuje znaleźć fundusze, które umożliwią poprawę kondycji klubu. Jednocześnie zdaniem hiszpańskich mediów FC Barcelona zmienia też politykę, mocno ograniczając wydatki na pensje piłkarzy.

Poinformował o tym dziennikarz dziennika „AS” Javier Miguel. Wspomniał o sytuacji z Mohamedem Salahem. Egipcjanin podobno prowadził takie wstępne rozmowy z Blaugraną i zażądał wypłaty na poziomie 17 milionów euro netto rocznie. Jednak Katalończycy nie mają zamiaru tyle płacić jednemu zawodnikowi. Według Hiszpana nowi piłkarze Dumy Katalonii będą mogli liczyć na maksymalnie 10 milionów euro za sezon gry. Wyjątku nie zrobią też dla 33-letniego napastnika z Polski. Dodał również, że „Lewy” ma otrzymać tylko dziewięć milionów euro rocznie, już po odjęciu podatków. Nowe zasady więc mogą nieco skomplikować transfer Roberta Lewandowskiego.

Prezes Bayernu zareagował na słowa Roberta Lewandowskiego

Przypomnijmy, że słowa kapitana naszej kadry wywołały spore poruszenie w mediach. Szczególnie w Niemczech. Głos w tej sprawie zabrali nie tylko koledzy z zespołu, ale także prezes mistrzów Niemiec Herbert Hainer. Postanowił udzielić wywiadu „Bild am Sonntag”, w którym wyraził swoje zdziwienie tym, jak postępuje „Lewy”. – Na jego miejscu nie robiłbym tego. Kontrakt to kontrakt. Dokąd byśmy zmierzali, jeśli zawodnik mógłby zakończyć kontrakt przed czasem, podczas gdy my jako klub musielibyśmy mu zapłacić w całości do ostatniego dnia? To nierówność, która po prostu nie może zaistnieć – powiedział.

twitterCzytaj też:

Ekspert piłkarski zabrał głos. Tak powinna grać reprezentacja z Lewandowskim w składzie