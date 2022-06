Ekspert piłkarski zabrał głos. Tak powinna grać reprezentacja z Lewandowskim w składzie

Reprezentacja Polski udanie rozpoczęła zmagania w tegorocznej Lidze Narodów. Biało-Czerwoni pokonali we Wrocławiu Walię 2:1. Bramki dla naszej drużyny narodowej zdobyli dwaj zmiennicy – Jakub Kamiński oraz Karol Świderski. Obecnie trwają przygotowania do kolejnego starcia, w którym Polacy zmierzą się z Belgami. Natomiast w mediach eksperci oraz dziennikarze spierają się ze sobą na temat ewentualnego systemu gry oraz składu, który powinien rozpoczął mecz z wyżej notowanym rywalem.

Jak powinien grać Robert Lewandowski?

W poniedziałek, 6 czerwca gościem programu „Sportowy Poranek” na kanale Meczyki.pl na platformie YouTube był Piotr Kobierecki. Ekspert pracujący w Polsacie Sport oraz trener piłkarski. Wskazał on sposób gry reprezentacji, który jego zdaniem byłby optymalny dla Roberta Lewandowskiego. – Lewandowski najlepiej funkcjonuje jako jedyna „dziewiątka”. Oczywiście będzie argument, który nie jest pozbawiony sensu, czyli jego współpraca z Milikiem. Jeszcze spokoju bym sobie z nim nie dawał, bo potencjał jest wielki w tym zawodniku – powiedział.

Piotr Kobierecki wspomniał, kto powinien grać wokół kapitana naszej kadry. Uważa, że mając tej klasy zawodnika, należy go umiejętnie „obudować”, aby w pełni wykorzystać jego umiejętności. Zwrócił też uwagę na to, w jaki sposób „Lewy” strzela gole. – Oczywiście spektrum jest niesamowicie szerokie, bo nikt nie strzela tylu goli, co on, ale żyje ze skrzydeł i z podań prostopadłych. Uważam, że kreatywna „dziesiątka” i dwa boki ofensywnie grające to jest najlepsze środowisko dla Roberta – dodał.

Spotkanie Belgia – Polska odbędzie się już w najbliższą środę, 8 czerwca w Brukseli. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 20:45.

