Robert Lewandowski przyłapany na tajemniczym spotkaniu. Widział się z ważną osobą z FC Barcelony

Wiele wskazuje na to, że trwająca już od wielu tygodni saga transferowa z Robertem Lewandowskim wkrótce dobiegnie końca. Mimo że działacze Bayernu Monachium w dalszym ciągu podtrzymują swoje zdanie, twierdząc, że nie sprzedadzą polskiego napastnika, media są przekonane, że jeśli tylko pojawi się odpowiednio wysoka i zadowalająca ich oferta, ugną się. Szczególnie że 33-latek otwarcie zakomunikował, że chciałby odejść i spróbować nowych wyzwań.

Tajemnicze spotkanie Roberta Lewandowskiego z Xavim

Hiszpańska prasa jest pewna, że kapitan reprezentacji Polski już tego lata trafi do FC Barcelony. Strony miały nawet dojść do porozumienia w kwestii indywidualnego kontraktu. Co więcej, w tamtejszych mediach poinformowano, że doszło do spotkania Roberta Lewandowskiego i trenera Dumy Katalonii Xaviego. Jako jeden z pierwszych napisał o tym Gerard Romero. Dziennikarz zdradził, że obaj byli widziani w tym samym czasie w jeden z restauracji na Ibizie. Jednocześnie zaznaczył, że siedzieli ze swoimi znajomymi przy różnych stolikach, lecz w tej sytuacji trudno jest uwierzyć, że to tylko zbieg okoliczności.

twitter

Barcelona złożyła trzecią ofertę. Czy Bayern Monachium zmieni zdanie?

Dotychczas Bayern Monachium odrzucił wszystkie oferty FC Barcelony. Początkowo przedstawiciele klubu z Katalonii zaproponowali za Polaka 32 miliony euro oraz bonusy. Następnie kwotę podniesiono do 35 milionów, dorzucając premię za różne zmienne. Jak wynika z informacji „Bilda”, działacze Die Roten otrzymali niedawno kolejną ofertę. Tym razem znacznie wyższą od tych poprzednich.

Według niemieckich dziennikarzy Blaugrana jest w stanie zapłacić za Roberta Lewandowskiego 40 milionów, plus pięć kolejnych w bonusach. Potwierdził to także znany włoski dziennikarz Fabrizio Romano. Bawarczycy jednak wyceniają 33-latka na przynajmniej 50 milionów euro, jednak niewykluczone, że po kilku miesiącach wreszcie zmienią zdanie i sprzedadzą swoją największą gwiazdę do zespołu z La Liga.

Czytaj też:

Zadziwiający wynik ankiety kibiców Bayernu Monachium. Robert Lewandowski nie będzie zadowolony