Poruszający apel po fatalnym wypadku reprezentantki. „Pokażmy jej, że nie jest sama”

O fatalnym w skutkach zdarzeniu informowaliśmy w ostatnich dniach. Milena Widlak, zawodniczka młodzieżowej kadry Polski w biathlonie, na co dzień reprezentująca barwy klubu UKN Melafir w Czarnym Borze, uległa wypadkowi. W wyniku obrażeń doszło do uszkodzenia rdzenia kręgowego i niestety paraliżu kończyn dolnych osiemnastolatki.

Zbiórka dla Mileny Widlak. Poruszający apel bliskich biathlonistki

Właśnie ruszyła zbiórka, która ma wesprzeć utalentowaną dziewczynę. W tej chwili najważniejsza jest nadzieja na przyszłość oraz to, żeby wkrótce rozpocząć proces rehabilitacji nastolatki.

Dodatkowo z treści zbiórki można wyczytać, że Widlak sporo już przeszła w życiu prywatnym, a los ponownie wystawił tę utalentowaną dziewczynę na poważną próbę. Choć same słowa i tak nie oddadzą skali fatalnego zbiegu okoliczności podczas feralnego treningu, na którym doszło do wypadku biathlonistki.

Milena mimo bardzo młodego wieku, wiele w życiu przeszła… kiedy dwa lata temu zmarł jej ukochany Tata, a świat się zawalił, to Ona stała się podporą dla swojej Mamy i siedmioletniej siostry. Byliśmy przekonani, że limit cierpień w rodzinie został wyczerpany. W tym roku miała zdawać maturę, wybierać kierunek studiów, wyruszać w dorosłość. Nie spodziewaliśmy się, że los jest przewrotny i zafunduje nam kolejną tragedię…

Dziś razem z Mileną stajemy do najważniejszego w Jej życiu startu. Dziś walczymy o to, aby dać Jej nadzieję, szansę na samodzielność. Teraz Milenka potrzebuje naszej pomocy. Aby mogła wrócić do życia samodzielnego i niezależnego konieczna, jest kosztowna rehabilitacja w Polsce lub za granicą. Koszty leczenia są ogromne, ale wiemy, że nie ma rzeczy niemożliwych, gdy wszyscy połączymy siły. Milenka i jej rodzina, muszą podnieść się z tej tragedii, razem z nami mają szansę na powrót do pełni życia i do marzeń, które wciąż noszą w sercu…

W tej chwili nie chodzi tylko o to, aby Milena odzyskała sprawność. Chodzi o to, aby nie straciła nadziei i siły do walki. Zróbmy wszystko, aby odzyskała marzenia odebrane w tak młodym wieku… Wspólnie możemy zdziałać cuda… Każda wpłata ma ogromne znaczenie, a każda modlitwa i dobre słowo będą dla Milenki wsparciem. Razem możemy sprawić, że jej życie znów nabierze barw, a Milena stanie się symbolem siły, walki i nadziei…pokażmy jej, że nie jest sama w tej trudnej drodze!!!

Treść zbiórki nie pozostawia wątpliwości, jak istotne jest teraz pokazanie siły wielu serc, chcących wesprzeć młodzieżową reprezentantkę Polski. Do zebrania jest spora kwota trzech milionów złotych, ale spoglądając na to, w jak szybkim tempie pojawiają się kolejne kwoty na koncie, można mieć nadzieję, że uda się osiągnąć zamierzony cel.

Link do zbiórki dla Mileny Widlak można znaleźć w tym miejscu.

Czytaj też:

Oto reprezentacja Polski na mistrzostwa Europy! Nie brakuje mocnych nazwiskCzytaj też:

Asseco Resovia Rzeszów zapomniała o koszmarze. Fenomenalna seria!