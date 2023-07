Nowotwór wykryty u piłkarza niemieckiej Bundesligi. To znany reprezentant kraju

Stefan Lainer w barwach Borussii Mönchengladbach występuje od 2019 roku. Austriak wcześniej był filarem drużyny Red Bull Salzburg, dla której rozegrał aż 110 oficjalnych spotkań. Dodatkowo Lainer występuje od 2017 roku w seniorskiej reprezentacji Austrii. Obrońca słynący z dużej solidności kosztował Borussię 12 milionów euro.

Stefan Lainer z fatalną diagnozą – wykryto nowotwór węzłów chłonnych

O diagnozie austriackiego obrońcy w czwartkowe przedpołudnie poinformowano na oficjalnej stronie klubu z Mönchengladbach.

„Stefan Lainer będzie nieobecny w Borussii przez kilka miesięcy. Podczas badania lekarskiego zdiagnozowano u niego raka węzłów chłonnych. W celu leczenie Stevie musi przejść kilkumiesięczną terapię. Stevie, wspieramy cię!” – napisano w mediach społecznościowych na klubowych kontach Borussii.

Szczęście w nieszczęściu, nowotwór u piłkarza został wykryty na bardzo wczesnym stadium. To powoduje, że szanse na całkowite wyzdrowienie w przypadku Lainera są wysokie. Austriak przez co najmniej kilka miesięcy będzie musiał się jednak skupić wyłącznie na powrocie do zdrowia.

Pod klubowym wpisem można znaleźć mnóstwo komentarzy ze słowami wsparcia dla austriackiego piłkarza. Leiner jest znanym zawodnikiem zarówno w Niemczech, jak i Austrii. Z pewnością będzie wspierany przez dużą grupę fanów, trzymających kciuki za powrót do pełnego zdrowia. Zwłaszcza że wyzwanie jest naprawdę poważne.

Sebastien Haller – pięknym przykładem dla innych

Warto przypomnieć historię, która również w niemieckiej Bundeslidze i również Borussii, tylko Dortmund, przytrafiła się w kontekście choroby nowotworowej. Sebastien Haller, napastnik BVB, niedługo po trafieniu do nowego zespołu również usłyszał druzgocącą diagnozę.

Napastnik zdołał jednak wygrać z chorobą nowotworową i powrócić do pełnej sprawności. Haller do tego wrócił na boiska i strzelił kilka goli w barwach BVB.

