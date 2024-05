Legenda odchodzi z klubu. W przeszłości grał m.in. z Robertem Lewandowskim

Marco Reus jest bez wątpienia legendą Borussii Dortmund. Zawodnik jest wychowankiem tego klubu, który w latach 1995-2005 szkolił się w tym klubie. W pewnym momencie postanowił odejść, najpierw do młodzieżówki Rot Weiss Ahlen, a kiedy przebił się do pierwszego składu, w 2009 roku trafił do Borussii M'gladbach.

Marco Reus odchodzi z Borussii Dortmund

Po trzech latach powrócił do Borussii Dortmund, już jako pełnoprawny zawodnik. Od 2012 roku z tym klubem osiągnął bardzo wiele – zdobył mistrzostwo Niemiec oraz dotarł do finału Ligi Mistrzów. Po dwunastu latach 34-latek zdecydował, że jego przygoda z BVB dobiegnie końca.

W klubowych mediach szef BVB – Hans-Joachim Watzke pochwalił wkład tego zawodnika w rozwój Borussii Dortmund. – Marco Reus jest jednym z najlepszych graczy w tym klubie. Urodził się w Dortmundzie, przez prawie dziesięć lat grał w naszej drużynie młodzieżowej, przez dwanaście lat grał w zawodowej drużynie i przez długi czas był kapitanem naszej drużyny. Jego związek z Borussią Dortmund jest niezwykły – powiedział.

Marco Reus zwrócił się do kibiców Borussii Dortmund

Na koniec Marco Reus zwrócił się w stronę kibiców. – Jestem niesamowicie wdzięczny i dumny z tego wyjątkowego czasu w moim klubie, jakim jest Borussia Dortmund. Spędziłem tu ponad połowę życia i cieszę się każdym dniem, chociaż oczywiście zdarzały się też trudne chwile. Już teraz wiem, że będzie mi trudno pożegnać się z zespołem z końcem sezonu – powiedział

– Mimo to cieszę się, że teraz mamy jasną sytuację i że możemy w pełni skupić się na bardzo ważnych meczach finałowych, które jeszcze przed nami. Mamy przed sobą ważny cel, który wszyscy chcemy wspólnie osiągnąć. Do tego będziemy potrzebować każdego z naszych niewiarygodnych fanów, którym chciałbym serdecznie podziękować za ich wsparcie przez te wszystkie lata – zakończył.

