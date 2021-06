Lukas Podolski znów nie dla Górnika Zabrze. Napastnik woli wziąć udział w programie rozrywkowym

Według informacji niemieckiej telewizji Lukas Podolski zostanie jurorem w programie „Das Supertalent”, czyli tamtejszym odpowiednikiem polskiego „Mam Talent”. RTL emituje show od 2007 roku, a od tego czasu odbyło się aż 14 jego edycji. Popularny napastnik weźmie udział w kolejnej, która ruszy już jesienią.

Lukas Podolski jurorem w niemieckim „Mam Talent”

Jak w ogóle doszło do tej współpracy? – Lukas jest jednym z najbardziej utytułowanych niemieckich piłkarzy. Znają go zarówno młodsi jak i starsi widzowie naszego kanału. RTL to będzie jego nowy dom. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że od teraz będzie inspirował naszą widownię zarówno na scenie rozrywkowej jak i w sekcji sportowej – stwierdził Henning Tewes, dyrektor zarządzający telewizji na łamach portalu rtl.de.

– Wielokrotnie oglądałem „Das Supertalent” wraz z rodziną, a teraz sam zasiądę w jego jury. Nie mogę się doczekać, zwłaszcza że wszystko będzie się działo w mojej rodzinnej Kolonii – skomentował całą sprawę sam Podolski na rtl.de.

Co z transferem Podolskiego do Górnika Zabrze?

Wygląda więc na to, że napastnik (już nigdy?) nie trafi do rzekomo ukochanego Górnika Zabrze. Snajper podkreślał wielokrotnie, iż chciałby zakończyć karierę w tym zespole. Zimą ubiegłego roku mówiło się, że piłkarz i śląski klub rozmawiają o współpracy, temat wrócił jeszcze ostatniej wiosny, ale jak czas pokazał, zabrakło konkretów.

Ostatnim klubem Podolskiego był Antalyaspor. W Turcji występował przez półtora roku, i w tym czasie strzelił zaledwie sześć goli w 40 meczach ligowych. Wcześniej grał też w Vissel Kobe (Japonii), gdzie występował razem z Andresem Iniestą i Davidem Villą czy Thomasem Vermaelenem.

Czytaj też:

Wiemy, kto skomentuje ćwierćfinały Euro 2020. Przedstawiamy rozpiskę