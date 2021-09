Zaległe spotkanie czwartej kolejki Ekstraklasy. Raków Częstochowa zmierzy się z Radomiakiem

29 września odbędzie się jedno spotkanie Ekstraklasy. To starcie Rakowa Częstochowa i Radomiaka Radom. Zespoły Marka Papszuna i Dariusza Banasika zmierzą się w ramach czwartej kolejki Ekstraklasy. Pierwotnie bowiem ich pojedynek został przełożony ze względu na udział tej pierwszej drużyny w europejskich pucharach.

Raków na fali wznoszącej, Radomiak wręcz przeciwnie

Z perspektywy czasu wydaje się, że częstochowianom wyszło to na dobre. W tamtym okresie nie byli w najlepszej formie jeśli chodzi o rozgrywki ligowe, o czym świadczyły porażka z Jagiellonią czy remis z Wisłą Płock oraz Lechem. Dopiero w ostatnich tygodniach Raków nabrał rozpędu, jakiego oczekiwano od niego od początku sezonu. Szerokim echem odbiło się przede wszystkim jego zwycięstwo z Legią Warszawa (3:2) i to na wyjeździe. Błyszczał w nim przede wszystkim Ivi Lopez, który sam dwukrotnie trafił do siatki.

Zły kurs w ostatnim czasie obrał za do Radomiak. Beniaminek miał co prawda efektowny start (remis z Lechem Poznań, triumf nad Legią), ale to już odległe dzieje. Ostatni raz drużyna trenera Banasika wygrała z Wartą Poznań (1:0), lecz zdarzyło się miesiąc temu. Później przyszła seria remisów z Lechią Gdańsk, Pogonią Szczecin i Śląskiem Wrocław, a także porażka w kiepskim stylu ze Stalą Mielec. Owszem, wiele z tych zespołów jest znacznie mocniejszych niż Radomiak, ale to wcale nie wróży dobrze w kontekście spotkania z Rakowem, który przecież też uważany jest za jednego z kandydatów do walki o mistrzowski tytuł.

O której godzinie i gdzie oglądać mecz?

Mecz Raków Częstochowa – Radomiak Radom zaplanowano na 29 września i godzinę 17:00. Transmisja odbędzie się na antenie Canal+ Sport oraz w serwisie ncplusgo.pl.

