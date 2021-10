Stanowski: Czesław Michniewicz przestanie być trenerem Legii

Legia Warszawa zanotowała fatalną pierwszą część sezonu. Na 10 do tej pory rozegranych spotkań ligowych Wojskowi wygrali tylko trzy. Taka kolej wydarzeń poskutkowała 15. miejscem w Ekstraklasie, tuż nad strefą spadkową.

Czesław Michniewicz. Spotkanie, które przelało szalę goryczy

Legia Warszawa zmierzyła się w niedzielę z Piastem Gliwice. Mistrzowie Polski ulegli gospodarzom 1:4, co było ich czwartą porażką z rzędu, ponieważ wcześniej nie zdołali wynieść korzystnego wyniku z wyjazdowej potyczki z Napoli, domowego pojedynku z Lechem Poznań i kolejnego wyjazdu z gdańską Lechią.

Do tej pory Michniewicza broniły wyniki meczów europejskich

Czesław Michniewicz słabo radził sobie z Legią w lidze, ale bardzo dobrze szły mu międzynarodowe zmagania. Drużyna pod jego wodzą wygrała dwa na trzy mecze Ligi Europy i jak na razie zajmuje pierwsze miejsce w grupowej tabeli tego turnieju. To jednak nie wystarczyło właścicielowi Dariuszowi Mioduskiemu, który jeszcze przed spotkaniem z Napoli mówił, że „ma cierpliwość” do Michniewicza.

Czesław Michniewicz pożegna się z posadą

Według informacji, które podał na Twitterze dziennikarz Krzysztof Stanowski, lada moment Czesław Michniewicz przestanie pełnić rolę szkoleniowca Legii Warszawa. Oficjalna decyzja ma zapaść o godzinie 16:30. Rolę tymczasowego trenera przejmie Przemysław Małecki, asystent sprowadzony do Legii na życzenie Michniewicza. Od pewnego czasu pojawiały się w mediach informacje o konflikcie, w jaki obaj panowie popadli. Małecki nie pojechał z Legią już na mecz do Neapolu, a następnie nie wybrał się z drużyną również na mecz do Gliwic.

