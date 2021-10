Były piłkarz Lecha skrytykował coming out kolegi po fachu. „Koledzy z drużyny powinni się wstydzić”

Były piłkarz Lecha Poznań Bohdan Butko skrytykował ruch Josha Cavallo, który w środę poinformował poprzez social media swojego klubu Adelaide United, że jest gejem. "Jeśli ktoś popiera takie rzeczy, nie powinien wchodzić na mój profil" - napisał Butko w reakcji na wyznanie Australijczyka.

Butko nie popiera takich, jak Cavallo

To nie był koniec komentarzy reprezentanta Ukrainy w odniesieniu do poczynań 21-letniego Josha Cavallo. "Koledzy z drużyny powinni się wstydzić, kiedy podają mu rękę. Ja tego nie popieram" - wyraził swoje zdanie Butko. "Jak można milczeć, gdy nasze dzieci dorastają i patrzą na to wszystko" - dodał jeszcze Ukrainiec. Później zawodnik usunął oba wpisy.

Coming out Josha Cavallo

Piłkarz Adelaide United w środę opublikował w mediach społecznościowych klubu informację o swojej seksualności, z która ukrywał się przez wiele lat. – Jestem piłkarzem i jestem gejem – powiedział zawodnik. Cavallo tłumaczył, że podczas dojrzewania czuł, że musi się ukrywać, ponieważ myślał, że nie będzie mógł uprawiać ukochanego sportu i być prawdziwym sobą naraz. – Jestem zmęczony udawaniem – dodał jeszcze Australijczyk.