Górnik Łęczna atakuje z samego dołu tabeli. Klub zmierzy się z Rakowem Częstochowa

Raków Częstochowa prezentuje w tym sezonie dobrą, równą formę. Podopieczni Marka Papszuna ostatni swój mecz przegrali pod koniec sierpnia, odpadając wtedy z eliminacji do Ligi Konferencji Europy. Jeśli chodzi o samą PKO BP Ekstraklasę, częstochowianie rozegrali do tej pory 11 spotkań, z czego siedem wygrali, trzy zremisowali i tylko raz byli gorsi – było to w meczu 2. kolejki przeciwko Jagiellonii Białystok.

Marek Papszun przed meczem z Górnikiem Łęczna

Marek Papszun nie bawi się w fałszywą skromność i otwarcie mówi, że celem jest oczywiście wygrana. – Myślę, że staniemy na wysokości zadania i przywieziemy z Łęcznej zwycięstwo – powiedział na przedmeczowej konferencji prasowej trener Rakowa Częstochowa. Zwrócił jednak uwagę na to, że bez odpowiedniego podejścia do sprawy, nic z tego nie wyjdzie. – Aczkolwiek są to tego typu mecze, które mogą okazać się niezbyt łatwe, bo Górnik to drużyna, która nie ma wiele do stracenia, ale dużo do zyskania i pewnie tak też do meczu podejdą. Musimy bardzo poważnie potraktować to spotkanie, żeby cel zrealizować – dodał szkoleniowiec wicemistrza Polski.

Górnik Łęczna desperacko potrzebuje punktów

Górnik Łęczna znajduje się w fatalnej sytuacji. Drużyna Kamila Kieresia zaliczyli w 12 spotkaniach tylko jedno zwycięstwo i trzy remisy. Z sześcioma punktami na koncie znajduje się na samym dole 18-zespołowej tabeli. Jedynym pocieszeniem dla niej może być, fakt, że znajduje się tylko trzy punkty niżej od Legii Warszawa. Wiadomo jednak, że mistrz Polski, przeżywający kryzys, raczej do końca sezonu zdoła wygrać więcej spotkań niż Górnik.

Gdzie i kiedy oglądać spotkanie?

Mecz Górnik Łęczna – Raków Częstochowa będzie można oglądać na Canal+ Sport. Pierwszy gwizdek sędziego Krzysztofa Jakubika zabrzmi planowo o godzinie 15:00.

