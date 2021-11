Warta Poznań zatrudniła „polskiego Juliana Nagelsmanna”. Kim jest nowy szkoleniowiec Zielonych?

Zaraz po tym, jak 2 listopada Piotr Tworek został zwolniony z funkcji szkoleniowca pierwszej drużyny Warty Poznań, w mediach zaczęto spekulować na temat tego, kto zostanie jego następcą. W doniesieniach najczęściej przewijało się jedno nazwisko – Dawid Szulczek. Mniej więcej tydzień po tamtych wydarzeniach dostaliśmy potwierdzenie, że to właśnie on poprowadzi Zielonych.

Ekstraklasa. Nowy trener Warty Poznań

Na oficjalnej stronie klubu ze stolicy Wielkopolski ukazał się komunikat w tej sprawie. „31-letni Dawid Szulczek został nowym trenerem piłkarzy Warty Poznań i będzie najmłodszym szkoleniowcem w PKO Bank Polski Ekstraklasie. Podpisał kontrakt z klubem do końca obecnego sezonu z opcją przedłużenia na kolejne 2 lata. Witamy w Zielonej Rodzinie” – czytamy w oświadczeniu. Niektórzy nazywają go „polskim Julianem Nagelsmannem”.

– Wykupiliśmy go z Wigier i podpisaliśmy kontrakt do końca sezonu z opcją przedłużenia o dwa lata. Filozofią klubu i moją również jest promowanie zdolnych pracowników, a Dawid Szulczek jest taką właśnie osobą. Chciałem wpuścić trochę świeżej krwi. A to, że będzie najmłodszym trenerem w Ekstraklasie, nie ma większego znaczenia. Nie patrzę na wiek, patrzę na jakość – tak z kolei o nowym trenerze Zielonych wypowiedział się ich dyrektor sportowy, czyli Radosław Mozyrko.

Kim jest Dawid Szulczek, nowy trener Warty?

Czego powinniśmy spodziewać się po Warcie po zmianie trenera? Jeśli chodzi o grę, Szulczek nie będzie próbował dokonywać rewolucji i nie zamierza uczyć swoich podopiecznych zupełnie nowej taktyki. Sam twierdzi, że chce raczej bazować na tym, co zostało wypracowane za kadencji Tworka, czyli przede wszystkim solidnej defensywie. Naturalnie poprawić trzeba też grę w ataku, ponieważ w ostatnich 10 meczach poznaniacy zdobyli tylko dwie bramki.

Naturalnie od Szulczka oczekuje się również, że znacznie poprawi dorobek punktowy Warty. Aktualnie zajmuje ona 16. miejsce w tabeli, pierwsze w strefie spadkowej. Cel na koniec sezonu jest oczywisty – utrzymanie.

Dla najmłodszego trenera w Ekstraklasie będzie to zdecydowanie trudne zadanie. Doświadczenia na tak wysokim poziomie rozgrywkowym jeszcze nie ma, więc można powiedzieć, że rzucił się na głęboką wodę. Wcześniej Szulczek trenował w Wigrach Suwałki. Była to zresztą jego pierwsza samodzielna praca. Zanim trafił na Podlasie, asystował Arturowi Skowronkowi w Wiśle Kraków oraz Stali Mielec, z kolei w latach 2014-2017 pełnił rolę asystenta różnych szkoleniowców w Rozwoju Katowice.

