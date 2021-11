Uczestnik mundialu zagra w Ekstraklasie? Agent piłkarza komentuje

Informacja przekazana przez torinogranata.it zelektryzowała polskie media. Portal poinformował, że Łukasz Teodorczyk wkrótce może pożegnać się z Udinese. Zainteresowane pozyskaniem napastnika maja być kluby z Belgii i Serie B, czyli niższej włoskiej klasy rozgrywkowej. Faworytem do zakontraktowania 30-latka ma być jednak Jagiellonia Białystok, co oznaczałoby powrót zawodnika do Ekstraklasy po kilku latach gry za granicą.

Teodorczyk w Jagiellonii? Agent komentuje

Pogłoski trafiły na żyzny grunt, ponieważ nie od dzisiaj wiadomo, że Teodorczyk ma problemy w Udinese. Polak od początku sezonu znajduje się poza kadrą i nie został zgłoszony do rozgrywek ligowych. W budowaniu formy nie pomogło mu także wypożyczenie do RSC Charleroi, dla którego strzelił zaledwie jedną bramkę.

Do doniesień o transferze 30-latka do Jagiellonii, odniósł się jego agent. – Kompletna bzdura – skomentował Marcin Kubacki w rozmowie z Jakubem Sewerynem ze Sport.pl.

Teodorczyk i jego świetny sezon w Anderlechcie

Przypomnijmy, Teodorczyk seniorską karierę zaczynał w Polonii Warszawa, dla której rozegrał trzy sezony. Później napastnik spędził rok w Lechu Poznań, skąd odszedł do Dynama Kijów. W międzyczasie Polak był wypożyczony do Anderlechtu Bruksela, a belgijski klub ostatecznie zdecydował się na wykupienie Teodorczyka. Ten odwdzięczył się świetną grą, strzelając w sezonie 2017/2018 aż 33 bramki w meczach ligowych, znacznie przyczyniając się do zdobycia tytułu mistrzowskiego.

Dobre występy za granicą zaowocowały powołaniami do reprezentacji Polski. Teodorczyk zagrał w pięciu meczach eliminacji do mistrzostw świata, a następnie znalazł się w kadrze na mundial organizowany w 2018 roku w Rosji. 30-letni dzisiaj zawodnik wystąpił w meczach z Kolumbią i Japonią, za każdym razem wchodząc z ławki w drugiej połowie.

Czytaj też:

Nowy trener Cracovii zapowiedział zmiany w transferach i w szatni. Kibice powinni być zadowoleni