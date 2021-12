Puchar Polski. Czy Motor Lublin postawi się Legii Warszawa? Drugoligowiec kontra mistrz Polski

Legia Warszawa wstała ostatnio z kolan, dzięki wygranej w meczu z Jagiellonią Białystok. Podopieczni Marka Gołębiewskiego pokonali gości 1:0 i przełamali ligową niemoc, która trwała od siedmiu spotkań. Upragnione trzy punkty nie są jednak końcem problemów Wojskowych, ponieważ drużynę z Łazienkowskiej nawiedziła plaga kontuzji.

W samym meczu z Jagą na dłużej z boiskiem pożegnali się Artur Jędrzejczyk, Lindsay Rose i Mattias Johansson. Niedostępni są rownież Ernest Muci, Rafael Lopes, Lirim Kastrati, Kacper Kostorz i Bartosz Kapustka. Ważną informacją jest, że wyleczył się już Artur Boruc, którego pomoc jest dla warszawskiej Legii nieoceniona.

– Myślimy nad najlepszym doborem zawodników na spotkanie z Motorem Lublin, które w przestrzeni dzisiejszej chwili jest dla nas bardzo ważne. Do zespołu wraca Maik Nawrocki i to mnie bardzo cieszy. Po zabiegach są także Artur Jędrzejczyk i Lindsay Rose, którzy przy dobrych wiatrach wrócą w styczniu i rozpoczną przygotowania do nowej rundy z drużyną – powiedział na konferencji prasowej trener Legii Warszawa Marek Gołębiewski

Fortuna Puchar Polski. Historia starć Legii z Motorem

Legia Warszawa mierzyła się z Motorem Lublin 20 razy. Tylko trzy razy ten drugi zespół był górą. Aż 13 razy zwycięstwo odnosili Wojskowi. Pierwsze spotkanie między tymi drużynami odbyło się w 1980 roku, a ostatnie w roku 1992 roku. Wtedy w barwach Legii grał jeszcze Wojciech Kowalczyk, który zdobył wtedy dwie z trzech bramek dla swojego klubu.

Motor Lublin – Legia Warszawa. Gdzie i kiedy oglądać spotkanie?

Mecz Motoru Lublin z Legią Warszawa rozpocznie się w środę 1 grudnia o godzinie 20. Transmisja ze spotkania będzie dostępna na Polsat Sport Extra i polsatboxgo.pl.

