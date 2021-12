Raków znalazł już nowego trenera? Odejście Papszuna coraz bardziej możliwe

Legia Warszawa zaciekle walczy o wyjście na prostą. Wygrana w Ekstraklasie z Jagiellonią Białystok i pokonanie Motoru Lublin w 1/8 finału Pucharu Polski nie oznacza jeszcze zażegnania kryzysu. Do klubu dołączył wicedyrektor sportowy Paweł Tomczyk, były dyrektor sportowy Rakowa Częstochowa. Następnym krokiem w odbudowie stołecznego klubu ma być pozyskanie pierwszego szkoleniowca wicemistrza Polski Marka Papszuna.

Legia Warszawa. Mioduski otwarcie mówi o Papszunie

Dariusz Mioduski otwarcie wypowiedział się, że widzi miejsce dla Marka Papuszna w Legii Warszawa. – Uważam, że Marek Papszun, przy odpowiednich warunkach do pracy, które w Legii są, jest obecnie najlepszym kandydatem, by rozwinąć nasz zespół w najbliższych latach – mówił właściciel mistrza Polski.

Sprawę ostro skomentował właściciel Rakowa Częstochowa, który nie przewiduje przejścia Papszuna do Legii tej zimy. – Dariusz Mioduski mówi dużo o kulturze i współpracy między klubami, ale jego pewne zachowania świadczą o tym, że chyba nie wie, o czym mówi – skomentował Michał Świerczewski.

Raków Częstochowa nie chce puścić Papszuna, ale ma już plan B

Marek Papszun ma ważny kontrakt do czerwca 2022 roku i nie wydaje się, że Raków Częstochowa puści swojego szkoleniowca wcześniej. Nie zmienia to faktu, że wicemistrz Polski ma prawdopodobnie już plan B. Jak podają „SportoweFakty” ewentualnym zastępcą obecnego trenera miałby zostać Dawid Szwarga, który od lipca pracuje w sztabie szkoleniowym drużyny. Wcześniej współtworzył grupę szkoleniową „Deductor” i był mocno związany z GKS-em Katowice. Potencjalny przyszły szkoleniowiec Rakowa nie ma żadnego doświadczenia na najwyższym szczeblu i co więcej, nie posiada jeszcze potrzebnej licencji trenerskiej UEFA Pro. Na razie ma tylko UEFA A.

