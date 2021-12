Nadrabiamy zaległości. Raków Częstochowa zagra z Górnikiem Zabrze

Raków Częstochowa podejmie na własnym stadionie Górnik Zabrze. Zdobywcy Pucharu Polski muszą wygrać to spotkanie, by po 18 spotkaniach zajmować miejsce w pierwszej trójce. Środowe spotkanie to piąta kolejka, która była przełożona ze względu na europejskie puchary Rakowa.

Raków Częstochowa rozegrał do tej pory 17 spotkań w Ekstraklasie i zdobył 32 punkty. To daje mu czwarte miejsce w tabeli, ale drużyny, które są przed nim, zdążyły już rozegrać po 18 potyczek. Przeciwnikiem zdobywcy Pucharu Polski będzie 14-krotny mistrz kraju Górnik Zabrze, który zajmuje ósmą pozycję i ma na koncie punktów 25. Ich ostatnie cztery mecze to aż trzy zwycięstwa, okraszone ładnymi bramkami Łukasza Podolskiego. Ekstraklasa 2021/22. Trenerzy przed spotkaniem – Przed nami mecz „bonus”, mecz zaległy, więc można zyskać i tak będziemy chcieli podejść do spotkania, jesteśmy zbudowani tym ostatnim zwycięstwem z Piastem. Drużyna pokazała siłę mentalną i wiarę do końca. Nie myślimy jeszcze o nadchodzącym spotkaniu z Jagiellonią. Skupiamy się na meczu z Górnikiem Zabrze – powiedział Marek Papszun na przedmeczowej konferencji prasowej. Górnik Zabrze i Raków Częstochowa w liczbach Górnik Zabrze ma dodatni bilans meczowy z Rakowem Częstochowa. Obie drużyny rozegrały ze sobą w sumie 15 spotkań, z czego siedem zakończyło się wygraną tych pierwszych, a pięć podopieczni Marka Papszuna. Górnik zdobył w tych starciach 22 gole i stracił 14 trafień. Raków Częstochowa – Górnik Zabrze. Gdzie i kiedy oglądać spotkanie? Mecz Raków Częstochowa – Górnik Zabrze rozpocznie się 15 grudnia o godzinie 18. Spotkanie będzie można oglądać na Canal+ Sport 3 i Canal+ Sport. Sędzią głównym potyczki jest Damian Sylwestrzak. Jego asystentami będą Adam Kurasewicz oraz Bartosz Kaszyński Czytaj też:

Sprawa pobicia piłkarzy Legii Warszawa. Agent Luquinhasa zabrał głos