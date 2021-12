Sprawa pobicia piłkarzy Legii Warszawa. Agent Luquinhasa zabrał głos

Podczas wtorkowej konferencji prasowej Aleksandra Vukovicia pytania otrzymywała również rzecznik prasowa Izabela Kruk. Dziennikarze chcieli usłyszeć wiele informacji na temat niedzielnego wtargnięcia chuliganów do klubowego autokaru. Przedstawicielka klubu jednak z uporem powtarzała, że wszystko, co klub mógł na tę chwilę przekazać, napisał w oświadczeniu, a cała sprawa jest „bardzo delikatna” i nie powinna być roztrząsana w mediach.

Legia Warszawa. Luquinhas jednym z poszkodowanych

Jednym z poszkodowanych piłkarzy podczas ataku kibiców Legii Warszawa został Luquinhas, który według informacji niektórych mediów musiał opatrywać później twarz lodem. Z piłkarzem i jego żona spotkał się już właściciel klubu Dariusz Mioduski, by porozmawiać z nimi o zaistniałej sytuacji.

Agent Luquinhasa w rozmowie z WP SportoweFakty wypowiedział się na temat samopoczucia piłkarza. – Jest wystraszony, nieufny, bardzo zasmucony tym, co się stało – opisał sytuację Pedro Torrao. Drużyna nie pozostawia Brazylijczyka samemu sobie – Wszyscy w klubie, od sztabu szkoleniowego po innych pracowników, starają się wesprzeć Luquinhasa. To bardzo ważne w tym momencie – dodał jeszcze agent piłkarza.

Luquinhas ma umowę z klubem do 2024 rok, ale w możliwe, że ostatnie wydarzenia zmienią podejście Brazylijczyka do kwestii życia w Polsce. Agent piłkarza stwierdził, że jest jeszcze za wcześnie, by oceniać, czy piłkarz wyrazi wolę, żeby zostać.

