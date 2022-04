Legia Warszawa wykupi Maika Nawrockiego? Dziennikarz zdradził szczegóły

Maik Nawrocki został wypożyczony do Legii Warszawa w lipcu 2021 roku z Werderu Brema. Gdy szkoleniowcem Wojskowych był Czesław Michniewicz, 21-letni środkowy obrońca znajdował się w rewelacyjnej formie. Wielu ekspertów domagało się wręcz powołania go do reprezentacji Polski. Wraz z biegiem sezonu, młody piłkarz, zresztą jak cały zespół, obniżył loty, a do tego musiał zmagać się z kontuzjami. Działacze stołecznego klubu muszą podjąć decyzję w sprawie jego przyszłości.

Maik Nawrocki zostanie wykupiony

Mistrzowie Polski mają czas do końca maja, jednak wszystko wskazuje na to, że decyzja już zapadła. Zdaniem dziennikarza Sebastiana Staszewskiego z Interii Sport Legia Warszawa najprawdopodobniej wykupi Maika Nawrockiego. Jednakże wspomniał on również, że stoper nie zostanie w stolicy Polski, lecz zostanie sprzedany do silniejszego klubu.

„Legia Warszawa niemal na pewno wykupi Maika Nawrockiego z Werderu Brema. Czas na to ma do końca maja. Jest jednak spora szansa na to, że piłkarz jeszcze latem trafi do innego, silniejszego klubu, a Legia na nim zarobi. Wstępne zainteresowanie podobno już jest” – napisał na Twitterze Staszewski.

Sytuacja finansowa legionistów jest nie do pozazdroszczenia. Dziennikarz zdradził, że Legia Warszawa podczas najbliższego okna transferowego będzie mogła wydać na pensje i prowizje maksymalnie około 1,5 mln euro. Trudno więc będzie mistrzom Polski konkurować z Lechem Poznań czy Rakowem Częstochowa.

„Na wydanie latem na transfery – na pensje i prowizje – Legia Warszawa będzie miała około 1,5 mln euro. Nie za dużo, więc nie ma co liczyć na transfery gotówkowe (nie licząc Nawrockiego). A biorąc pod uwagę budżety Lecha, Pogoni i Rakowa, Jacek Zieliński nie będzie miał lekko” – napisał.

Maik Nawrocki rozegrał w tym sezonie 29 meczów we wszystkich rozgrywkach. Zdobył jedną bramkę i zaliczył trzy asysty. Został też ukarany czterema żółtymi kartkami.

