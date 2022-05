Poważne zmiany w sztabie klubu z Ekstraklasy. Koniec wieloletniej współpracy

Zagłębie Lubin walczyło w tym sezonie prawie do samego końca o utrzymanie. Na początku 2022 roku doszło do zmiany trenera. Na ratunek drużynie przyszedł Piotr Stokowiec, a wraz z nim Łukasz Smolarow, który był wieloletnim asystentem pierwszego szkoleniowca. Po sukcesie, jakim jest zapewnienie utrzymania, Smolarow odejdzie z klubu, ponieważ potrzebuje nowych wyzwań.

Smolarow odchodzi. Chce rozpocząć samodzielną pracę

Po aż 10 latach wspólnej pracy Łukasz Smolarow zdecydował, że czas na zmiany. – Czuję, że potrzebuję czegoś nowego, nowych bodźców, nowych sytuacji, postawić siebie samego w trochę innej roli. Myślę, że to dobry moment na rozpoczęcie samodzielnej pracy – powiedział w rozmowie z klubowymi mediami asystent trenera. Co ciekawe, Smolarow miał rozpocząć karierę pierwszego szkoleniowca już na początku 2022 roku, ale stwierdził, że trzeba Zagłębiu pomóc w utrzymaniu. – Cieszę się, że ten cel został zrealizowany – ocenił odchodzący z klubu asystent trenera.

Komentarza w sprawie odejścia Smolarowa udzielił naturalnie sam Piotr Stokowiec. – Mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że pewnie nie byłoby tych wszystkich sukcesów, medali i pozycji, którą mam w tej chwili, gdyby nie pomoc Łukasza Smolarowa – stwierdził szkoleniowiec. – Uważam, że klub, który go zatrudni, na pewno nie będzie tego żałował. Jest gotowy do tego, aby samodzielnie przejąć klub. Takie jest życie, że byliśmy jednością, a teraz przyjdzie nam się rozdzielić i pewnie spotkać po drugiej stronie jako przeciwnicy, ale myślę, że to będzie miłe – ocenił jeszcze trener Stokowiec.

