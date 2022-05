Sporo pochwał dla Huberta Hurkacza. Tak oceniły go włoskie media po meczu z Giulio Zeppierim

Hubert Hurkacz oczywiście był faworytem starcia z Giulio Zeppierim, ale pochodzący z Italii tenisista i tak sprawił mu sporo problemów. Dobitnie świadczy o tym fakt, iż wrocławianin potrzebował tie-breaków, by rozstrzygnąć dwa z trzech setów. Ostatecznie zatriumfował 3:0 (7:5, 6:2 i 7:5), ale nie była to dla niego łatwa potyczka. Tym samym warto też zauważyć, że przechodząc do drugiej rundy, Polak już wyrównał swój najlepszy wynik w historii występów w turnieju zwanym potocznie Roland Garros.

French Open 2022. Włoskie media chwalą Huberta Hurkacza po meczu z Giulio Zeppierim

Po samym spotkaniu natomiast nasz rodak zebrał sporo pochwał we włoskich mediach. „Był bohaterem świetnej zagrywki, a serwował tak, że jego rywal nie był w stanie zdobywać punktów. Zeppieri nie wypracował przy nim ani jednego break pointa” – czytamy na tennisitaliano.it.

„W porównaniu z zeszłym rokiem Hurkacz zrobił wielki postęp, poprawiając zagrywkę, podnosił się w trudnych momentach. Był nieosiągalny w gemach serwisowych, nie pozwolił rywalowi na przełamanie przez całe starcie” – napisano z kolei we włoskim serwisie Eurosportu.

„Solidny występ trzynastego tenisisty świata. Zwłaszcza w drugim secie, który zakończył się szybko w bardzo wyrównanym i trudnym meczu” – dodano na łamach sportface.it.

Z kim zagra Hubert Hurkacz w drugiej rundzie French Open 2022?

Wiadomo już, z kim zmierzy się Polak w drugiej rundzie Roland Garros 2022. Jego rywalem będzie Marco Cecchinato, który w swoim ostatnim starciu odwrócił losy meczu z Pablo Andujarem-Albą z 0:2 do 3:2.

