Wiemy, co z kontrowersyjnym przepisem. Kluby Ekstraklasy będą niezadowolone

PZPN jeszcze dziś ma podjąć formalną decyzję co do przepisu o młodzieżowcu. Zdaniem dziennikarza Interii Sebastiana Staszewskiego związek nie wykreśli go z regulaminu rozgrywek, a nieco zmodyfikuje.