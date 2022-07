Zaskakujące wyznanie Aleksandara Vukovicia wobec Legii Warszawa. Takich słów się nie spodziewano

27 grudnia 2021 roku Jacek Zieliński zaczął pełnić funkcje dyrektora sportowego w Legii Warszawa. Zastąpił on Radosława Kucharskiego, który przez kilka lat piastował to stanowisko. Prezes klubu dokonał zmian w zespole z powodu kryzysu, w którym drużyna znalazła się w zeszłym sezonie. – To zmiana koncepcji zarządzania najważniejszego obszaru klubu, która ma pomóc w lepszej koordynacji prac całego pionu sportowego – mówił wówczas Prezes Legii Warszawa Dariusz Mioduski.

W momencie zatrudnienia dyrektora sportowego szkoleniowcem Legii Warszawa był już drugi raz Aleksandar Vuković, który zastąpił Marka Gołębiewskiego. Serb na własne oczy widział początki pracy Jacka Zielińskiego na nowym stanowisku. To między innymi on zdecydował, by obecnego szkoleniowca zastąpić Kostą Runiaiciem. Dziennikarka „Przeglądu Sportowego” Iza Koprowiak porozmawiała z „Vuko” na temat swojego byłego klubu i pracy dyrektora sportowego.

Jak były trener Legii Warszawa ocenia pracę Jacka Zielińskiego?

Aleksandar Vuković przyznał, że odkąd nowy dyrektor sportowy pojawił się w klubie, było jasne, że wszystko będzie szło właśnie w takim kierunku, jaki teraz widzimy. – Nie ma szaleństw, raczej rozwaga. Kiedy zawodnik schodzi z listy płac, dopiero wtedy zatrudniany jest kolejny. To pokazuje, że przy Łazienkowskiej spogląda się na każdą złotówkę – zauważył były szkoleniowiec.

– W obecnej sytuacji to potrzebne i jedyne rozsądne wyjście, bo szaleństwo transferowe mogłoby sprawić, że zespół pogrążałby się w kryzysie. Mnie się to podoba, bo chciałbym, aby ten klub się ustabilizował, by mniejsze wrażenie robił swoją działalnością w oknie transferowym, a większe, gdy zacznie się sezon i wyjdzie na boisko – stwierdził Serb.

Wyznanie Aleksandara Vukovicia. Został zapytany o żal do Zielińskiego

Vuković został zapytany także o to, czy czuje żal do Jacka Zielińskiego, od którego miał usłyszeć wprost, że nie zostanie na przyszły sezon. – Pewnie jest zaskoczenie, że tego żalu w moim głosie nie ma. Oceniam jego pracę poprzez pryzmat tego, co robi, oddzielam to od moich emocji, uczuć. I on, i ja wiemy, co o tym myślimy – odpowiedział, dodając, że nie chcę na ten temat rozmawiać.

„Vuko” dopytywany, czy może wyłączyć emocje, jak np. w przypadku, kiedy komplementował Kostę Runjaica, odpowiedział, że nie interesuje go, co się klika a co nie. – Powinienem teraz mówić, że Runjaic nie jest dobrym trenerem, że nie nadaje się do pracy w Legii, mimo że uważam, że w Pogoni udowodnił, że jest naprawdę dobrym szkoleniowcem? Wiem, że mało popularnym jest chwalenie. Gdybym uważał, że przy Łazienkowskiej zatrudniono kompletnego niedojdę, po prostu bym od tego pytania uciekł – powiedział Serb.

Z czystym sumieniem mówię, że to dobry specjalista. Nie muszę się dowartościowywać, lekceważąc ludzi, którzy mają jakość. Nie czuję się gorszym trenerem, ale doceniam jego warsztat, umiejętności – zakończył. W maju poinformowano, że Kosta Runjaić został nowym szkoleniowcem Legii Warszawa. Podpisał on kontrakt do końca sezonu 2023/2024. Niemiecki trener przez ostatnie pięć lat prowadził Pogoń Szczecin, z którą od 2019 roku w każdym sezonie zajmował miejsce na podium Ekstraklasy.

Czytaj też:

Kluczowy piłkarz Legii Warszawa podjął ostateczną decyzję. Złożył pewną deklarację