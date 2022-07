Remis w meczu Stali Mielec z Radomiakiem Radom. Bezbarwne spotkanie na zakończenie 2. kolejki Ekstraklasy

Druga kolejka PKO BP Ekstraklasy upłynęła pod znakiem przełożonych spotkań. Terminy swoich meczów zmienili prawie wszyscy uczestnicy kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy – Lech Poznań, Raków Częstochowa i Lechia Gdańsk. Swój mecz rozegrała tylko Pogoń Szczecin, która może tego żałować. Portowcy dość niespodziewanie przegrali w niedzielę 24 lipca z lepiej dysponowanym Śląskiem Wrocław.

W tej kolejce PKO BP Ekstraklasy swoje spotkanie rozegrała Wisła Płock, która rozbiła Wartę Poznań 4:0, a także Jagiellonia Białystok, która uległa Widzewowi Łódź 0:2. W sobotę po 2:0 swoje mecze wygrały Cracovia i Legia Warszawa.

Stal Mielec — Radomiak Radom. Kontrast między pierwszą a drugą połową

W poniedziałek o godz. 19:00 drugą kolejkę Ekstraklasy zamknął mecz Stali Mielec z Radomiakiem Radom. Spotkanie posędziował Szymon Marciniak. Pierwsza połowa tego starcia była bezbarwna i do zapomnienia. Choć posiadanie piłki było na wyrównanym poziomie 54 proc. do 46 proc. dla Stali Mielec, to więcej okazji stworzyli sobie piłkarze Radomiaka Radom.

Po zmianie stron obraz gry zmienił się diametralnie. W 55. minucie spotkania Tabo Cele kapitalnie dośrodkował do niepilnowanego Dawida Abramowicza, który precyzyjnie uderzył futbolówkę, a ta zatrzepotała w siatce. Na odpowiedź Stali Mielec trzeba było czekać do 70. minuty. Krystian Getinger dośrodkował z rzutu rożnego wprost na głowę Saida Hamulicia, który wygrał walkę w powietrzu i strzelił w samo okienko.

Na kwadrans przed zakończeniem zdecydowaną przewagę mieli piłkarze Stali Mielec. Po strzelonym golu piłkarze Radomiaka Radom cofnęli się do głębokiej defensywy i choć kilkukrotnie ruszali z kontratakami, to jednak nic z tego nie wynikało. Ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 1:1.

