Reprezentant Polski oficjalnie opuścił Ekstraklasę. „Nie żegnam się z Wami na zawsze”

Jakiś czas temu media informowały o ofercie za Mateusza Wieteskę z Ligue 1. Do Legii Warszawa miała wpłynąć oferta z francuskiego Clermont Foot. Działacze drużyny z francuskiej ekstraklasy mieli zaoferować warszawiakom około 1,5 mln euro.

Mateusz Wieteska: Nie żegnam się na zawsze

Doniesienia mediów się sprawdziły i w poniedziałek 25 lipca przedstawiciele Wojskowych poinformowali, że kluby uzgodniły warunki transferu definitywnego. „Realizacja transferu uzależniona jest od spełnienia w najbliższych dniach standardowych warunków formalnych związanych z procedurą międzynarodowej zmiany przynależności klubowej zawodnika” – czytamy w komunikacie klubu.

„Nie żegnam się z Wami na zawsze, tylko mówię do zobaczenia, bo Legia zawsze będzie w moim sercu” - powiedział stoper, cytowany w klubowych mediach.

Kariera Mateusza Wieteski

Mateusz Wieteska w pierwszej drużynie Legii Warszawa zadebiutował 9 lipca 2014 roku w meczu o Superpuchar Polski z Zawiszą Bydgoszcz, a premierowy ligowy mecz rozegrał 10 dni później z GKS-em Bełchatów. Miał wówczas 17 lat. Wraz z Legią zdobył mistrzostwo Polski w sezonach 2016/17 – jeszcze epizodycznie – oraz w 2019/2020 i 2020/21, kiedy był już ważną częścią drużyny i ostoją bloku defensywnego. Przed rozpoczęciem obecnych rozgrywek został mianowany kapitanem zespołu.

W czerwcu br. zadebiutował w dorosłej kadrze w meczu Ligi Narodów UEFA z Belgią. Wcześniej występował w młodzieżowych reprezentacji Polski (ponad 70 spotkań). Był uczestnikiem Mistrzostw Europy UEFA U21 w 2019 roku, gdzie wystąpił we wszystkich meczach fazy grupowej.

Następca Mateusza Wieteski w Legii Warszawa

Serwis Interia.pl poinformował o zaskakującym następcy Mateusza Wieteski. „Jak usłyszeliśmy przy Łazienkowskiej, Kosta Runjaic chce sprowadzić na środek obrony Niemca, który ma nieco ponad trzydzieści lat” – czytamy. Nazwisko trzymane w tajemnicy. Poza tym wiadomo, iż wspomniany zawodnik aktualnie pozostaje bez klubu. Do tego opisu pasuje kilka nazwisk, a jedno z nich to Holger Badstuber. Według polskich mediów to były zawodnik Bayernu Monachium ma rzekomo być następcą 24-latka w stołecznym klubie.

