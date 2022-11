Zagłębie Lubin podjęło decyzję ws. Piotra Stokowca. Wydano oficjalne oświadczenie

Ostatnie tygodnie nie były najlepsze w wykonaniu Zagłębia Lubin. Cztery ligowe porażki z rzędu bez zdobytej bramki, wyeliminowanie z rozgrywek Pucharu Polski przez drugoligowy Motor Lublin, a także pamiętna afera z kibicami przechyliły falę goryczy i zmusiły zarząd Miedziowych do podjęcia radykalnych kroków. W najbliższym spotkaniu, w którym Zagłębie zmierzy się z liderem PKO BP Ekstraklasy, Rakowem Częstochowa, zespół poprowadzi dotychczasowy asystent Piotra Stokowca, Paweł Karmelita.

Piotr Stokowiec zwolniony z Zagłębia Lubin

Seria porażek, 14. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy i zaledwie 17 punktów po 16. kolejkach mówią same za siebie. Zagłębie Lubin za kadencji Piotra Stokowca nie prezentowało najlepszej formy, wygrywając zaledwie cztery mecze, pięć remisując i aż siedmiokrotnie przegrywając.

Przyszłość Piotra Stokowca stała pod dużym znakiem zapytania, kiedy Miedziowi wracali z Mielca z bagażem trzech bramek do odrobienia i bez punktów. Wydawało się, że zarząd klubu da szansę byłemu szkoleniowcowi Lechii Gdańsk jeszcze w meczu z liderem PKO BP Ekstraklasy, Rakowem Częstochowa, jednak stało się inaczej.

„Zagłębie Lubin S.A. informuje, iż Piotr Stokowiec przestał pełnić funkcję trenera I zespołu. Do końca rundy obowiązki szkoleniowca przejmie Paweł Karmelita. Trenerze, dziękujemy za pracę na rzecz naszego Klubu i życzymy powodzenia!” - brzmi treść oficjalnego oświadczenia Zagłębia.

twitter

Kto za Piotra Stokowca?

W sobotę 12 listopada do Lubina przyjeżdża wcześniej wspomniany Raków. Będzie to ostatnie spotkanie Miedziowych przed mundialem w Katarze. Kolejny mecz zagrają ponad dwa miesiące później, dokładnie 28 stycznia 2023 roku. Będą to derby Dolnego Śląska na Tarczyński Arenie we Wrocławiu, gdzie podejmie ich tamtejszy Śląsk.

Bez wątpienia do tej pory powinniśmy poznać nazwisko następcy Piotra Stokowca. Przypomnijmy, że trener wciąż ma ważny kontrakt, więc klub będzie zobowiązany do wypłacania mu pensji. Nazwiska potencjalnych kolejnych szkoleniowców Zagłębia Lubin już są wymieniane. Są to m.in.: Waldemar Fornalik czy Adam Majewski.

Czytaj też:

Piotr Stokowiec dla „Wprost”: Nie stałem się z dnia na dzień gorszym treneremCzytaj też:

Gwiazdor Lecha Poznań podjął decyzję w sprawie swojej przyszłości. „To piłkarski hit”