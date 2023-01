Lech Poznań przekazał dobrą wiadomość. Ważny gracz przedłużył kontrakt

W listopadzie 2022 roku przedstawiciele Lecha Poznań poinformowali o przedłużeniu kontraktu z Mikaelem Ishakiem, którym zaczęły interesować się kluby z różnych krajów. Napastnik i jednocześnie kapitan Kolejorza jest najważniejszym graczem w zespole, bez którego wielu kibiców nie wyobraża sobie linii ataku Dumy Wielkopolski.

Kolejny piłkarz przedłużył kontrakt z Lechem Poznań

Teraz klub wydał komunikat, z którego wynika, że kolejny ważny piłkarz Lecha Poznań zdecydował się przedłużyć kontrakt z klubem. Tym razem na dłużej z Kolejorzem związał się Jesper Karlstroem. Szwedzki środkowy pomocnik zdecydował się podpisać kontrakt, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2026 roku.

To dla mnie wyjątkowa chwila, czuję się szczęśliwy i wiem, że podjąłem słuszną decyzję. Mamy mocną drużynę, a jej istotni piłkarze przedłużyli w ostatnim czasie umowy z klubem i myślę, że zmierzamy w dobrym kierunku. Jestem tu już od dwóch lat, to był dla mnie świetny okres i czuję w związku z nim tylko i wyłącznie pozytywne emocje – mówi Kalstroem.

Karlström wywalczył z Kolejorzem mistrzostwo Polski i jak sam przyznaje, chce powtórzyć ten sukces. – Wiem, że trudno o wygranie mistrzostwa rok po roku, ale bardzo tego chcę. To mnie nakręca do dalszej pracy, pragnę zdobyć z Lechem jak najwięcej trofeów, bo wielu świetnych zawodników kończyło karierę bez żadnych tytułów – zakończył.

Tomasz Rząsa: Zależało nam, by już teraz się porozumieć

Reprezentant Szwecji trafił do Poznania zimą sezonu 2020/21. W ten sposób 27-latek dołącza do graczy, z którymi Kolejorz związał się dłużej, a oprócz Ishaka są to m.in. Antonio Milić, Nika Kvekveskiri, Michał Skóraś i ostatnio Alan Czerwiński. – Jesper miał kontrakt do 2024 roku, ale zależało nam na tym, żeby już teraz porozumieć się z nim w sprawie przedłużenia umowy, bo cenimy jego wkład w wyniki drużyny. Wielokrotnie podkreślaliśmy w ostatnim czasie, że zależy nam na stabilizacji kadry pierwszego zespołu i utrzymaniu jego kręgosłupa – powiedział Tomasz Rząsa dyrektor sportowy Lecha Poznań.

To świetny zawodnik, który jest reprezentantem swojego kraju. Nie tylko imponuje umiejętnościami piłkarskimi, ale również dodaje nam na murawie doświadczenia i charakteru. Cieszymy się, że zdecydował się nam zaufać i związać z Kolejorzem na dłużej, tym razem do 30 czerwca 2026 roku – dodaje.

