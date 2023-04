Właściciel Rakowa Częstochowa ma wieści ws. nowego trenera. Podał termin

Marek Papszun prawdopodobnie zapracuje sobie na pomnik w Częstochowie. Szkoleniowiec objął zespół w II lidze, doprowadził go do Ekstraklasy i dwóch Pucharów Polski, a teraz jest na prostej drodze do sięgnięcia po historyczne mistrzostwo kraju. W związku z tym wielkim zaskoczeniem była konferencja prasowa, na której trener ogłosił odejście z zespołu po obecnym sezonie.

Właściciel Rakowa Częstochowa poinformuje o nowym szkoleniowcu

W środowisku wybuchły spekulacje nt. potencjalnego następcy. Raków za sprawą zarządzania właściciela Michała Świerczewskiego jest postrzegany jako jeden ze wzorów profesjonalizmu. Już lata temu, przy zatrudnianiu Papszuna, zespół przeprowadzał zaawansowany sposób rekrutacji, z uwzględnieniem wielu rozmów. Można podejrzewać, że tym razem będzie podobnie.

Świerczewski wzbudził ciekawość w sympatykach polskiej piłki nożnej niedzielnym postem na Twitterze. Właściciel klubu poinformował, że cała operacja zakontraktowania nowego szkoleniowca przebiegła nadzwyczaj szybko, przez co szybciej niż to zakładał poinformuje o jego personaliach. Kibice mają poznać go już w nadchodzącym tygodniu.

„Ponieważ realizuje się scenariusz pozytywny to przyspieszamy. W tym tygodniu ogłosimy nowego trenera. Data i godzina jutro” – napisał Świerczewski w mediach społecznościowych.

Raków Częstochowa zmierza po pierwsze mistrzostwo Polski

Raków Częstochowa awansował do Ekstraklasy w 2019 roku. Od tamtej pory na dobre zadomowił się na piłkarskiej mapie Polski. W obecnym sezonie zawodnicy Marka Papszuna przewodzą tabeli, mając po 30 kolejkach 68 punktów. Druga Legia Warszawa traci do nich 11 punktów a Lech Poznań 18. Póki co nie wiadomo, jaka przyszłość czeka obecnego szkoleniowca częstochowian po zakończonym sezonie.

