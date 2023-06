Legia Warszawa traci ważne ogniwo. Piłkarz zmienił klub

W ostatnim czasie było bardzo głośno wokół Filipa Mladenovicia, głównie przez wydarzenia poza boiskowe, które miały miejsce po finale Pucharu Polski. Przypomnijmy, serbski obrońca postanowił na własną rękę „wymierzyć sprawiedliwość” piłkarzom Rakowa Częstochowa, za co został ukarany przez Komisję Dyscyplinarną PZPN karą dyskwalifikacji w rozgrywkach ligowych i pucharowych w wymiarze trzech miesięcy i dodatkową karą pieniężną 120 000 zł.

Filip Mladenović zmienił klub

Tym razem o lewym obrońcy jest głośno, ale za sprawą transferu. W poniedziałek 12 czerwca grecki klub Panathinaikos FC ogłosił pozyskanie Filipa Mladenovicia, który podpisał z klubem dwuletni kontrakt.

Serb spędził przy Łazienkowskiej trzy lata, w czasie których rozegrał 102 mecze, zdobył 14 goli i zanotował 22 asysty. W barwach Legii Warszawa wywalczył mistrzostwo Polski i wcześniej wspomniany Puchar Polski. Mladenović był w sezonie 2020/21 jedną z kluczowych postaci ekipy prowadzonej wówczas przez Czesława Michniewicza, która sięgnęła po mistrzostwo Polski. Ponadto za indywidualne osiągnięcia Serb otrzymał statuetkę dla najlepszego piłkarza PKO Bank Polski Ekstraklasy tamtej kampanii.

Kariera Filipa Mladenovicia

Do Warszawy Mladenović trafił z Gdańska. Z Lechią zdobył Puchar i Superpuchar kraju w 2019 roku. Swoją karierę Serb rozpoczynał w rodzinnym mieście Crack. W grudniu 2011 roku klub Red Star, skąd odszedł pod koniec 2013 roku.

W lutym 2014 roku trafił do Bate Borysow, z którym wygrał dwa mistrzostwa i Superpuchary oraz jeden krajowy puchar, a także wziął udział w fazie grupowej Ligi Mistrzów w sezonie 2015-16, zdobywając dwa gole w zwycięstwie 3-2 nad Romą. W styczniu 2016 roku trafił do Bundesligi i FC Koeln, gdzie się nie przebił i po roku został wypożyczony do belgijskiego Stantar Liege. W styczniu 2018 roku przeniósł się do Lechii Gdańsk.

