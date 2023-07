Skandaliczne transparenty na meczu Ekstraklasy. Kibole się nie popisali

Sytuacja geopolityczna we wschodniej Europie, tuż za naszymi granicami jest bardzo trudna. 24 lutego 2022 roku Federacja Rosyjska najechała na Ukrainę, co w swoim kraju nazwała „specjalną operacją wojskową”. Ten bestialski ruch stanowi eskalację wojny trwającej od 2014 roku, kiedy Władimir Putin przeprowadził proces aneksji Krymu.

Kontrowersyjne transparenty na meczu Śląska Wrocław

W tę sprawę bardzo zaangażowało się polskie państwo i społeczeństwo. W ciągu roku wojny staliśmy się domem dla ponad 1,5 mln Ukraińców, a – jak informuje straż graniczna – samą granicę polsko-ukraińską przekroczyło już 13,9 mln uchodźców.

Jednak nie wszystkim się to podoba, że tylu naszych sąsiadów przebywa w naszym kraju. Udowodnili to kibice Śląska Wrocław, którzy podczas meczu z Zagłębiem Lubin zamanifestowali swoje niezadowolenie. Mieli ze sobą kontrowersyjne transparenty, które zawierały antyukraińskie napisy, nawiązujące do rzezi wołyńskiej, ludobójstwa dokonanego w 1943 roku na mniejszości polskiej przez nacjonalistów ukraińskich.

Śląsk Wrocław – Zagłębie Lubin. Skandaliczne zachowanie kibiców

Na pierwszy plan wyszła „oprawa” na trybunie za bramką, która zawiera napis „Wołyń 43” napisany krwistoczerwonym kolorem. Nad banerem stanęli kibice z racami, a pod nim zamieszczono napis: „Przemilczane ludobójstwo, bo ofiary były Polakami”. Na stadionie można było znaleźć jeszcze napisy pokroju: „Ukraińcy mordowali dzieci na Wołyniu”, „Stop ukranizacji Polski”, „Je*** UPA” i tym podobne.

Na tym meczu na stadionie we Wrocławiu był dziennikarz „Wprost” Maciej Piasecki, który zrelacjonował to, co tam się działo.

„ Kibice WKS, o dziwo wsparci fanami Zagłębia zjednoczyli się w wyzwiskach pod adresem nacjonalistów ukraińskich, czy UPA i Bandery”.

Mecz Śląsk Wrocław – Zagłębie Lubin zakończył się wynikiem 1:2. Dla gospodarzy strzelił Erik Exposito, a dla gości Dawid Kuminowski i Damjan Bohar. Derby Dolnego Śląska poprowadził najlepszy polski sędzia – Szymon Marciniak. Na trybunach Tarczyński Arena pojawiło się łącznie ponad 16 tysięcy kibiców.

