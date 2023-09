Młody polski talent pragnie transferu. Zdradził, gdzie chciałby grać

Michał Rakoczy to jeden z tych piłkarzy, którzy w najbliższym czasie powinni wyjechać z Ekstraklasy za duże pieniądze. Wychowanek Cracovii poruszył temat zagranicznego wyjazdu w rozmowie z portalem Weszło. Ze strony młodego zawodnika padła w tym kontekście jasna deklaracja.

Michał Rakoczy chce transferu

– Chciałbym spróbować czegoś nowego. Myślę, iż jestem gotowy na wyjazd. – stwierdził otwarcie. Wydaje się jednak, że potencjalne negocjacje w sprawie odejścia środkowego pomocnika nie będą łatwe. W 2022 roku przedłużył on bowiem umowę, która ma obowiązywać jeszcze przez 4 lata. W związku z tym ewentualny kupiec musi liczyć się z koniecznością wyłożenia za młodzieżowego reprezentanta Polski dużych pieniędzy.

21-latek jest obecnie wyceniany zaledwie na 1,5 miliona euro, aczkolwiek można domyślać się, że trzeba będzie wyłożyć za niego znacznie wyższą kwotę. Jaką konkretnie? Tego nie wiadomo. Wiele zależy również od samego zawodnika. Jeśli w sezonie 2023/24 nie spuści z tonu i nadal będzie prezentował się obiecująco, sam znacznie zwiększy swoją wartość.

Te ligi interesują Michała Rakoczego

Na razie jednak Cracovia nie otrzymała za swojego wychowanka żadnej konkretnej oferty. – Zobaczymy, czy będzie jakaś propozycja, która zadowoli i mnie, i klub. Wtedy podejmiemy decyzję – stwierdził Michał Rakoczy. Dodał, że wcześniej nie chciał wyjeżdżać, ponieważ wolał nie ryzykować wylądowania głęboko na ławce rezerwowych. Zależało mu na tym, aby zdobyć wystarczająco dużo doświadczenia, aby po transferze do silniejszej ligi regularnie grać.

Z wywiadu dowiedzieliśmy się również, w jakim kraju pomocnik chciałby zagrać w przyszłości. Młody zawodnik wskazał dwa. – Docelowo chciałbym trafić do Włoch. Ciekawa jest też liga holenderska. Serie A i Eredivisie, gdzie piłkarz ma więcej miejsca i jest więcej gry w piłkę. To dobre ligi, by wykonać w nich pierwszy krok. Mentalnie jestem mocny i mam przekonanie, że dam sobie radę – podsumował.

Czytaj też:

ŁKS Łódź wykpił Polsat za to, co stało się w Pucharze Polski. Wymowne szpileCzytaj też:

Zapadła decyzja ws. trenera Pogoni Szczecin. Wszystko już jasne