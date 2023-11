Kryzys Legii Warszawa nie wziął się znikąd. W tym tkwi główny problem

Od chwili pamiętnego meczu Legii Warszawa w AZ Alkmaar Wojskowi ponieśli łącznie aż trzy porażki w czterech meczach. Jeżeli weźmiemy pod uwagę jedynie spotkania ligowe, ostatnie cztery spotkania to same klęski. Szczególnie zastanawiająca i bolesna była porażka przed własną publicznością ze Stalą Mielec. Dariusz Dziekanowski wyciągnął wnioski i wskazał główne kłopoty drużyny prowadzonej przez Kostę Runjaicia.

Dariusz Dziekanowski wskazał przyczynę kryzysu Legii Warszawa

Były napastnik Legii Warszawa i reprezentacji Polski, Dariusz Dziekanowski w wywiadzie dla serwisu polsatsport.pl zauważył, że problem Legii bierze się z niewłaściwego podejścia do meczów. Zwrócił również uwagę na dobrą dyspozycję i efektywność Wojskowych na początku sezonu, którzy jednocześnie tracili sporo bramek. – Słabo spisuje się linia defensywna Legii, ale też pomocnicy za bardzo nie pomagają. To przekłada się na spadek skuteczności i kreatywności, w efekcie pogarszają się wyniki – powiedział.

Jego zdaniem w ostatnim meczu ze Stalą Mielec piłkarze Kosty Runjaicia nie byli obecni duchem na boisku i nie pomagali sobie nawzajem, co było widać po mowie ciała. Rotacje obronne nie pomagają w udoskonaleniu stałej formacji defensywnej, nawet jeśli wszyscy obrońcy będą w dobrej dyspozycji. – Rotować składem można w ofensywnie, ale nie w defensywie. Powtarzam, obecna kadra Legii jest wystarczająca, by sprostać zadaniom – zauważył mistrz Polski z 1994 roku.

Kosta Runjaić nie jest głównym autorem problemów Legii Warszawa?

W międzyczasie czterech wspomnianych klęsk ligowych Legia Warszawa znacznie poprawiła swoją sytuację w tabeli Ligi Konferencji Europy, ogrywając na wyjeździe drużynę Zrinjski Mostar 2:1. Dariusz Dziekanowski nie wie, w jaki sposób Kosta Runjaić podejdzie do kwestii poprawienia sytuacji ligowej, jednak w pewnym sensie rozumie, jego sytuację.

– Legia nie jest łatwym zespołem do prowadzenia i trenerzy bardzo często płacą za to swoją głową. Musi nastąpić mobilizacja wszystkich w klubie. Rozmowy w gronie: zarząd, dyrektor sportowy, sztab szkoleniowy, powinny doprowadzić do znalezienia przyczyny porażek ligowych. Nie powinny teraz powstawać podziały, tylko należy znaleźć lekarstwo i to szybko – dodał były piłkarz.

