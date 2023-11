Kolejny trener wyleciał z klubu Ekstraklasy. Władze wydały komunikat

Ostatnie wyniki Ruchu Chorzów w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy były zdecydowanie poniżej oczekiwań. Beniaminek wygrał zaledwie jeden mecz w bieżącej kampanii i to w drugiej kolejce przeciwko ŁKS-owi Łódź. Od tamtej pory rozegrali 11 spotkań, z których sześć zakończyło się porażkami. W efekcie przełożyło się to na przedostatnie miejsce w rozgrywkach. W związku z tym władze chorzowian postanowili podjąć stanowcze kroki.

Jarosław Skrobacz nie jest już trenerem Ruchu Chorzów

Jak informuje Ruch Chorzów władze klubu i Jarosław Skrobacz doszli do porozumienia ws. rozwiązania umowy szkoleniowca za porozumieniem stron. W mediach społecznościowych pojawiło się oświadczenie, w którym podziękowano 56-latkowi za współpracę i z wyrazami szacunku poinformowano, że zawsze może wrócić do zespołu.

„Jarosław Skrobacz nie jest już trenerem Ruchu. Dziękujemy za te ponad dwa lata, niezapomniane chwile i wprowadzenie Niebieskich do PKO BP Ekstraklasy. Drzwi na Cichej zawsze będą dla trenera szeroko otwarte. Powodzenia w dalszej karierze. Do zobaczenia!” – czytamy.

Trudne czasy dla Ruchu Chorzów

Szala goryczy została przelana po ostatniej porażce chorzowian w Poznaniu, gdzie w spotkaniu z Lechem padł wynik 0:2. Jarosław Skrobacz przejął Ruch w czerwcu 2021 roku, kiedy klub awansował do 2. ligi. Pod jego wodzą zespół zanotował aż dwa awanse z rzędu. Najpierw do Fortuna 1. Ligi, a następnie do PKO BP Ekstraklasy. Nie wiadomo jeszcze, kto zastąpi doświadczonego trenera, jednak decyzja powinna zostać podjęta wkrótce.

56-latek jest trzecim zwolnionym trenerem w tym sezonie najwyższej ligi rozgrywkowej w Polsce. Wcześniej ze swoimi stanowiskami pożegnali się Janusz Niedźwiedź w Widzewie Łódź, którego zastąpił Daniel Myśliwiec, a następnie Kazimierz Moskal w ŁKS-ie Łódź, a w jego miejsce zatrudniono Piotra Stokowca.

