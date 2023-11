Alessandro Del Piero zachwycił się polskim piłkarzem z Ekstraklasy. Był pod wrażeniem

Rokrocznie w Ekstraklasie objawia się jakiś talent, który niespodziewanie eksploduje i w krótkim czasie robi wielki progres. Kimś takim jest obecnie Bartłomiej Wdowik z Jagiellonii Białystok. Choć piłkarz ten był doskonale wszystkim kibicom regularnie śledzącym naszą ligę, to jednak mało kto spodziewał się, że w sezonie 2023/24 stanie się absolutną gwiazdą w skali całego kraju i zapracuje na powołanie do reprezentacji Polski. Mało tego, jego wyczyny wzbudziły entuzjazm nawet w byłym mistrzu świata.

Alessandro Del Piero chwali Bartłomieja Wdowika

Lewy defensor Dumy Podlasia trafił bowiem pod lupę samego Alessandro Del Piero, który gościł w programie „Meczyków”. Ten dawny reprezentant Italii wygrał mundial w 2006 roku, zdobył także wicemistrzostwo Europy w 2000, a z Juventusem wywalczył także sześć mistrzostw i raz triumfował w Lidze Mistrzów. Mówimy więc o absolutnej gwieździe światowego formatu. Włoch słynął też z zabójczego wykonywania rzutów wolnych, w związku z czym został poproszony o to, by ocenił jednego z piłkarzy właśnie pod tym kątem.

– Jestem pod wrażeniem. On ma naprawdę dobrą technikę. Potrafi uderzyć mocno, ale jednocześnie dobrze pod względem technicznym. Dzięki temu strzelił już cztery gole… Nie sądzę, byśmy we Włoszech mieli obecnie kogoś, kto byłby w stanie wykorzystać tyle rzutów wolnych. To coś, czego aktualnie brakuje w Serie A. Dlatego gratuluję Wdowikowi – powiedział Alessandro Del Piero.

Świetne egzekwowanie stałych fragmentów przełożyło się na to, że w sezonie 2023/24 ten 23-letni zawodnik ma wręcz rewelacyjne statystyki. W 16 spotkaniach zdobył aż 8 bramek, a do tego dołożył 2 asyst. W związku z tym jest drugim najlepszym strzelcem ligi (ex aequo z Paulo Henrique z Raodmiaka) oraz zajmuje czwarte miejsce w klasyfikacji kanadyjskiej Ekstraklasy (zlicza się do niej zarówno trafienia jak i asysty).

