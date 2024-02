Kontrowersje związane z transferem Legii. Klub czuje się oszukany

Legia Warszawa rozpoczęła już rywalizację w rundzie wiosennej PKO Ekstraklasy. Teraz czeka ją początek zmagań w 1/16 finału Ligi Konferencji Europy. Zawodnicy Kosty Runjacia są już w Molde, gdzie w czwartek zagrają z tamtejszym zespołem.

MSK Żylina niezadowolona z okoliczności transferu zawodnika do Legii Warszawa

Warszawianie z pewnością odczują brak Ernesta Muciego i Patryka Ślisza, którzy w zimowym oknie transferowym pożegnali się z Łazienkowską. Do klubu trafili za to Ryoya Morishita i Quendrim Zyba, choć kibice nie ukrywają, że klub mógł dokonać większych wzmocnień. O ile powyższe nazwiska tyczą się drużyny seniorskiej, o tyle do juniorów trafili dwaj Słowacy. Samuel Sarudi grał w drużynie U19, a Samuel Kovacik w zespole U17 MSK Żyliny.

Obaj nastolatkowie mają się początkowo zaaklimatyzować w sekcjach juniorskich klubu, by następnie stopniowo wprowadzać ich do seniorskiego futbolu. O ile w przypadku starszego z Samuelów klub nie ma pretensji, o tyle jeśli chodzi o Kovacika Żylina grzmi. Jej zdaniem, zawodnik trafił do Legii Warszawa bez ich zgody, a cały transfer odbył się za ich plecami. W mediach mówią o tym, że zostali oszukani, a przejście nazywają „nieprawidłowym”.

– Kovacik był w naszych długoterminowych planach, dlatego rozmawialiśmy z nim i jego rodzicami w sprawie nowego kontraktu. Rodzice zgodzili się na warunki nowej umowy, po czym zmienili agenta i zdecydowali się na transfer gdzie indziej, oszukując nasz klub – powiedział dyrektor akademii Jaroslav Bacik cytowany przez sport.pl.

MSK Żylina walczy na Słowacji

Sarudi rozegrał w tym sezonie 13 spotkań w zespole do lat 19, a Kovacik w 11 w drużynie U17. Seniorska drużyna MSK Żylina zajmuje drugie miejsce w słowackiej ekstraklasie.

