Legia Warszawa sprzedała czołowego piłkarza. Okrągła suma na stole!

Ernest Muci był jednym z najlepszych piłkarzy Legii Warszawa. Od jakiego czasu w mediach pojawiały się spekulacje na temat jego przyszłości. Teraz jest już oczywiste, że nie będzie kontynuował kariery w zespole wicemistrzów Polski. Przenosi się do Besiktasu Stambuł, a kwota transferowa ma wynieść dziesięć milionów euro. Tak wynika z informacji podanych przez Pawła Gołaszewskiego, dziennikarza tygodnika "Piłka Nożna".

W Stambule liczą na Muciego

Jeśli kwota, którą szacuje Gołaszewski rzeczywiście jest prawdziwa, to mamy do czynienia z rekordem transferowym w historii Legii Warszawa. Dotychczas to miano należało do Radosława Majeckiego. Bramkarz stołecznego zespołu odchodził do AS Monaco za siedem milionów euro.

Besiktas Stambuł wiąże spore nadzieje z albańskim piłkarzem. Zaoferowano mu długi kontrakt – na 3,5 roku. Przejście do tego klubu to z pewnością dla Muciego jeszcze większa szansa na rozwój. Nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z tureckim gigantem.

Dobra gra w Europie pomogła Muciemu

21-latek zwrócił uwagę mocnych klubów swoimi występami w Lidze Konferencji Europy. Świetnie prezentował się głównie w starciach przeciwko Aston Villi, a to była najlepsza drużyna w grupie Legii Warszawa i aktualnie Anglicy są jednym z głównych kandydatów do wygrania rozgrywek. Dobra postawa Albańczyka na boisku na tle takiego rywala musiała zatem robić spore wrażenie na obserwatorach.

Muci w barwach Legii Warszawa zagrał w 114 spotkaniach, zdobył 21 bramek. Jak poinformował portal Legia.com, Albańczyk w piątek (09.02) leci na testy medyczne do Turcji, więc nie zagra w ligowym klasyku przeciwko Ruchowi Chorzów. Legia sprzedając Muciego osłabiła się na ten moment, lecz i bardzo dużo zarobiła. Przypomnijmy, że gdy kupowała tego zawodnika, to zapłaciła za niego zaledwie pół miliona euro.

