Jest decyzja co do trenera Legii Warszawa. W klubie doszło do ważnego spotkania

Powiedzieć, że w rundzie wiosennej Legia Warszawa jest bez formy, to jak nie powiedzieć nic. Drużyna, która zachwycała na jesień – zwłaszcza w europejskich pucharach – teraz od wielu tygodni nie potrafi wygrać meczu. W związku z tym czarne chmury zebrały się nad Kostą Runjaiciem. Czy niebawem zostaniemy świadkami zmiany szkoleniowca Wojskowych?

Kryzys Legii Warszawa

Liczby są bezwzględne. Od momentu wznowienia rozgrywek po zimowej przerwie stołeczna ekipa rozegrała 7 meczów i wygrała tylko 1 z nich – ten inaugurację wiosny w Ekstraklasie z Ruchem Chorzów (1:0). Potem były kolejno:

porażka 2:3 z Molde

remis 1:1 z Puszczą Niepołomice

kompromitacja 0:3 z Molde

podział punktów po 3:3 z Koroną Kielce

remis 1:1 z Pogonią Szczecin

oraz przegrana 0:1 z Widzewem Łódź



W efekcie Legia Warszawa zajmuje dopiero 6. miejsce w Ekstraklasie. Szczęście w nieszczęściu tej drużyny polega na tym, że inne drużyny walczące o mistrzostwo kraju i grę w europejskich pucharach również często gubią punkty. Z drugiej strony to żadne usprawiedliwienie dla zespołu Kosty Runjaicia i jego samego. Teoretycznie wystarczyłoby zdobyć 4 punkty więcej i Wojskowi byliby teraz na 3. pozycji w tabeli i mogliby myśleć o rychłym awansie na pozycję lidera.

Kosta Runjaić nie musi się martwić

Nic takiego jednak nie miało miejsca, w związku z czym Jacek Zieliński postanowił spotkać się z niemieckim szkoleniowcem. Nie było to jednak żadne nadzwyczajne spotkanie, lecz tradycyjna już rozmowa, którą dyrektor i trener odbywają po każdym starciu. Co jest jednak najważniejsze w zaistniałej sytuacji to fakt, iż 52-latek nie zostanie zwolniony. Dostał co do tego ustne zapewnienie, o czym poinformował serwis meczyki.pl.

W najbliższym czasie Runjaić będzie zatem musiał zrobić wszystko, by odmienić losy Legii, która nie wygrała od ponad miesiąca. Nie będzie to jednak łatwe, ponieważ w kolejnych meczach Legii przyjdzie zmierzyć się z mocnymi przeciwnikami takimi jak Górnik Zabrze (7.), Jagiellonia Białystok (1.), Raków Częstochowa (4.) i Śląsk Wrocław (4.).

Czytaj też:

Fatalna postawa Kacpra Tobiasza. Jest decyzja ws. jego najbliższej przyszłościCzytaj też:

Kibice Legii Warszawa są na niego wściekli. Teraz się tłumaczy