Sensacyjny transfer Rakowa. Weteran Ekstraklasy na ratunek mistrzowi Polski

Raków Częstochowa z wielkimi ambicjami przystępował do obecnego sezonu. Po mistrzostwie Polski kibice mają prawo oczekiwać powtórki z rozrywki. O tę jest teraz trudno, bo częstochowianie tracą do lidera z Białegostoku kilka punktów. Dodatkowo w ostatnim czasie zespół Dawida Szwargi był w małym kryzysie, tracąc „oczka” z ŁKS-em Łódź, Ruchem Chorzów czy Radomiakiem Radom.

Raków Częstochowa z awaryjnym transferem bramkarza

Właściciel Rakowa Częstochowa Michał Świerczewski nie chciał wykonywać nerwowych ruchów i utrzymał Szwargę na stanowisku pierwszego trenera. Mimo nadal niezadowalających wyników szkoleniowiec może wciąż powalczyć o podium, a nawet o mistrzostwo. Niepokojącą sytuacją jest jednak plaga kontuzji na bramce. Urazy wyeliminowały z gry Vladana Kovacevicia i Muhameda Sahinovicia.

To sprawia, że jedynym zdolnym do gry bramkarzem był do tej pory Kacper Bieszczad. Raków skorzystał z przysługującego w tej sytuacji transferu medycznego i wypożyczył z Lechii Gdańsk Dusana Kuciaka. Choć Słowak cały czas jest zawodnikiem Lechii Gdańsk, to nie gra w niej od prawie roku. Trenował indywidualnie, będąc wciąż na liście płac. Odrzucił w zimę oferty transferowe pozostając w zespole z województwa pomorskiego.

Choć Kuciak odbył zaledwie jeden trening z zespołem, to niewykluczone, że już w piątek zadebiutuje w nowych barwach. Częstochowianie zagrają z rozpędzonym Górnikiem Zabrze.

twitter

Kariera Dusana Kuciaka w Ekstraklasie

Dusan Kuciak to 14-krotny reprezentant Słowacji. Do polskiej ligi trafił w 2011 roku, wiążąc się z Legią Warszawa. W 2016 roku trafił na rok do angielskiego Hull, by później wrócić do Polski, lecz tym razem do Lechii Gdańsk. Urodzony w 1985 roku gracz został wypożyczony do końca sezonu 2023/2024.

Czytaj też:

Dobre wieści dla reprezentacji Polski przed Euro. Michał Probierz może przyklasnąćCzytaj też:

Świetny występ Szymona Marciniaka. Na Polaka zwrócone były oczy całej Italii