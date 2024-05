Król disco polo z wyjątkowym utworem dla Jagiellonii Białystok. „Piosenka o miłości kibiców”

W sobotę Jagiellonia Białystok w ostatnim meczu sezonu mierzyła się na własnym stadionie z Wartą Poznań. Podopieczni Adriana Siemieńca zwyciężyli 3:0 i z dorobkiem 63 punktów zostali mistrzami Polski. Już przed starciem z Wartą kibiców rozgrzewał król disco polo Zenon Martyniuk, wykonując kilka piosenek na czele z utworem doskonale znanym fanom Jagi, czyli „Przez twe bramki, brameczki strzelone”. Nie jest tajemnicą, że muzyk jest zagorzałym kibicem zespołu z Białegostoku. Wiele wskazuje na to, że napisze nową piosenkę na cześć klubu.

Martyniuk ma już pomysł na utwór

– Mam w myślach pomysł. Chciałbym, żeby to była piosenka o miłości kibiców do klubu, o barwach żółto-czerwonych, o serduszkach, że wszyscy kibice są na dobre i złe z Jagiellonią. Byłaby to niesamowita pamiątka – powiedział Zenon Martyniuk w rozmowie z portalem sport.tvp.pl.

Miniony sezon PKO Ekstraklasy obfitował w wiele nieprzewidzianych zdarzeń. Jagiellonia jeszcze rok wcześniej była sklasyfikowana w dolnej części tabeli, a teraz jej forma wystrzeliła w górę. W drugiej fazie rozgrywek białostoczanie jednak wielokrotnie tracili punkty, co widzieliśmy też u innych najsilniejszych ekip. Ostatecznie Jaga przez większość wiosny przewodziła stawce i dowiozła mistrzostwo Polski. Na jej potknięcie w starciu z Wartą Poznań czekał Śląsk Wrocław, który zakończył rywalizację także z 63 punktami na koncie.

– Był to najważniejszy mecz w historii Jagiellonii Białystok. Nasz klub został mistrzem Polski. Do tej pory mieliśmy dwa wicemistrzostwa. Ten tytuł jest czymś bardzo ważnym dla całego regionu. Nie tylko dla kibiców, lecz wszystkich mieszkańców. Dużo się działo w tym sezonie. Momentami było sporo nerwówki – dodał Martyniuk.

Jagiellonia Białystok z debiutem w Lidze Mistrzów

Pierwsze mistrzostwo Polski w historii otworzyło drogę Jagiellonii Białystok do występów w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Drużyna z Podlasia w przeszłości miała okazję do gry w eliminacjach europejskich pucharów, ale nigdy nie mogła występować w Champions League. Dzięki wygraniu rozgrywek na krajowym podwórku to się zmieni.

