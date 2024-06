Sensacyjni wicemistrzowie Polski przebudowują kadrę. Z klubu odejdzie dziewięciu zawodników

Do startu nowego sezonu Ekstraklasy pozostał jedynie miesiąc. Piłkarze powrócą na ligowe boiska już 19 lipca, kiedy to swoje mecze rozegrają dwie najlepsze drużyny poprzedniego sezonu – Jagiellonia Białystok oraz Śląsk Wrocław. Zanim to jednak nastąpi, polskie zespoły rozpoczną zmagania w europejskich pucharach. Napięty terminarz sprawia, że kluby mają coraz mniej czasu, aby w pełni skompletować kadrę.

Ekstraklasa: We Wrocławiu szykuje się rewolucja

Choć w poprzednim sezonie piłkarze Śląska Wrocław zaskoczyli całą piłkarską Polskę i niespodziewanie wywalczyli miejsce na podium, ostatnie tygodnie przy Oporowskiej zdecydowanie nie były spokojne. W klubie nikt nie ukrywa, że drużynę czekają duże zmiany. Do tej pory Wojskowi poinformowali, że wraz z początkiem lipca z zespołem pożegna się co najmniej siedmiu zawodników, którzy nie przedłużyli wygasających umów.

Z ekipy srebrnych medalistów na pewno odejdą Patryk Janasik, Martin Konczkowski, Michał Rzuchowski, Daniel Łukasik, Kacper Trelowski, Alen Mustafić i najlepszy strzelec ubiegłych rozgrywek – Erik Exposito. Wolną rękę w poszukiwaniu nowego pracodawcy otrzymali natomiast Lewuis Pena oraz Cameron Borthwick-Jackson.

Ponadto niepewna jest przyszłość Jehora Macenki, który dobrą grą przykuł uwagę włoskich klubów. Wszelkie zawirowania sprawiają, że głębia składu wrocławian może znacząco się zmniejszyć, co może martwić kibiców szczególnie w kontekście zmagań w europejskich pucharach.

W poszukiwaniu posiłków

Jednym z głównych priorytetów obecnego dyrektora sportowego Śląska jest znaczące odmłodzenie kadry, co widać po profilach pozyskanych zawodników. Junior Eyamba – napastnik mający zastąpić Erika Exposito, ma jedynie 22 lata i nigdy nie grał na poziomie seniorskim. Jeszcze młodsi są Simon Schierack (rocznik 2005) oraz Filip Rejczyk (rocznik 2006), którzy wzmocnią przetrzebiony środek pola.

Choć wrocławianie zdecydowali się również na transfery graczy mających za sobą liczne występy w Ekstraklasie (Serafin Szota i Tomasz Loska), ich obecna strategia transferowa może budzić pewne wątpliwości. Pozbywanie się doświadczonych zawodników, których zastępują wyłącznie młodzi piłkarze, jest obarczone dużym ryzykiem niepowodzenia.

Przypomnijmy, że w połowie lipca piłkarze Śląska po trzech latach ponownie zagrają w europejskich pucharach. Podopieczni Jacka Magiery będą walczyć o awans do Ligi Konferencji, a pierwszego rywala poznają 19 czerwca, kiedy to odbędzie się losowanie par kwalifikacyjnych.

