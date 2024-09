Josue przerwał milczenie ws. Legii Warszawa. „Nie mam żadnych relacji”

Legia Warszawa notuje nienajlepszy początek sezonu 2024/2025. Klub co prawda spełnił jedno z największych wymagań – awans do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy – ale w PKO Ekstraklasie często zawodzi. W ostatniej kolejce zawodnicy Goncalo Feio nieoczekiwanie przegrali z Pogonią Szczecin 0:1. Wcześniej przed własną publicznością ulegli także Rakowowi Częstochowa.

Były kapitan Legii Warszawa krytykuje postawę piłkarzy Feio

Słabsze wyniki sprawiają, że wokół Legii jest sporo dyskusji. Dostaje się także portugalskiemu szkoleniowcowi, który często daje wyraz emocji na pomeczowych konferencjach prasowych. Na grę zespołu reagują nawet byli zawodnicy pokroju Josue. Piłkarz mocno zapisał się we współczesnej historii klubu ze stolicy. Przez jednych lubiany, przez innych niekoniecznie pomocnik był nawet kapitanem klubu. Rozstał się z Legią po ubiegłym sezonie i podpisał kontrakt z drugoligową brazylijską Coritibą.

W rozmowie z serwisem goal.pl piłkarz był rozczarowany zachowaniem piłkarzy po meczu z Rakowem. Jego zdaniem po porażce nie przystoi graczom Legii się uśmiechać. Dodał także, że za czasów, gdy grał w Polsce, znacznie mocniej przeżywał potknięcia niż większość kolegów.

– Po meczu widziałem 2-3 piłkarzy Legii, którzy szeroko się uśmiechali. Również do kamery. Powiem szczerze, że w mojej idei przywództwa, w mojej mentalności to się jednak nie mieści. Po opuszczeniu stadionu każdy może robić, co chce. Ale tam, w środku, na murawie… Powiem tak: mnie porażki Legii bardzo bolały. W głowie, w sercu… I to okazywałem – powiedział Josue.

Josue z żalem po odejściu z Legii Warszawa

Były kapitan Legii odniósł się także do momentu odejścia z klubu. – Nie mam żadnych relacji z dyrektorem sportowym Legii. Koniec, kropka. Natomiast, żeby była jasność. Klub ma właściciela, prezesa, dyrektora sportowego, szefa skautingu. Pewni ludzie prowadzą Legię po swojemu, podejmują takie decyzje, jakie uważają za słuszne – powiedział były reprezentant Portugalii.

Legia Warszawa plasuje się obecnie na 5. pozycji w tabeli PKO Ekstraklasy.

