Barcelona chce zatrzymać Dembele mimo konieczności oszczędzania. Klub ma jednak specjalny plan

Ousmane Dembele to bez wątpienia wielki talent, ale też ogromne rozczarowanie w kontekście tego, jak radzi sobie w FC Barcelonie. Mimo tego władze Blaugrany chcą przedłużyć kontrakt ze skrzydłowym, o czym na konferencji prasowej poinformował Xavi.

Ousmane Dembele – wielkie rozczarowanie FC Barcelony.

Taki scenariusz początkowo nie spodobał się znakomitej większości cules, czy fanom klubu z Hiszpanii. Francuz jest bowiem uznawany za jedno z największych rozczarowań w historii tej drużyny. Dołączył do niej w 2017 roku, Borussia Dortmund zarobiła aż 135 milionów euro, ale jak dotąd zawodnik ten nie pokazał nawet połowy swojego potencjału. A miał przecież zostać godnym sukcesorem Neymara.

W dużej mierze jest to spowodowane kontuzjami. Od momentu, kiedy Dembele dołączył do Dumy Katalonii, aż 11 razy doznał urazu, z czego jeden wykluczył go z gry na prawie cały sezon 2019/20. Aktualnie skrzydłowy również zmaga się z kłopotami zdrowotnymi i nie wiadomo jak długo będzie pauzował. Mówi się, że liczne problemy z kontuzjami u Francuza wynikają z tego, że nie prowadzi się profesjonalnie – chodzi tu głównie o dietę, zarywanie nocy dla gier komputerowych i tym podobne „rozpraszacze”.

Nowy kontrakt dla Dembele. Znamy ważny szczegół

Mimo tego Barcelona z Xavim na czele zdaje się mocno wierzyć w tego piłkarza. Poinformował o tym miejscowy dziennik „Sport”. W gazecie tej możemy przeczytać, że już wkrótce Blaugrana może przedłużyć kontrakt ze skrzydłowym. Ma jednak co do niego sprytny plan.

Nie od dziś wiadomo, że Duma Katalonii musi szukać oszczędności na każdy możliwy sposób. Nowa umowa paradoksalnie mogłaby pomóc klubowi w tym względzie. Jak? Barcelona chce zaoferować Dembele taką umowę, w ramach której wysokość jego pensji byłaby zależna od liczby rozegranych przez niego spotkań. Podstawowa wypłata zostałaby natomiast obniżona do minimalnego poziomu. Za takim pomysłem opowiedział się również Mateu Alemany, dyrektor sportowy Blaugrany.

