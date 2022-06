Wielki transfer jest coraz bliżej! Agent Gabriela Sloniny naciska na odejście

Bramkarz Chicago Fire od kilku miesięcy robi prawdziwą furorę w MLS. Przypomnijmy, że kilka tygodni temu Gabriel Slonina otrzymał powołanie na zgrupowanie reprezentacji Polski, jednak ostatecznie odrzucił to zaproszenie i wybrał grę dla Stanów Zjednoczonych. I nie ma w tym nic dziwnego. 18-latek, mimo że ma polskie korzenie, urodził się i wychował właśnie za oceanem. – Jestem ekstremalnie wdzięczny za możliwość gry dla Polski. Jednak moje serce jest amerykańskie. Ten kraj dał mi i mojej rodzinie wszystkie możliwości, o jakie mogliśmy prosić. Ameryka to mój dom i będę ją reprezentował – tłumaczył swoją decyzję.

Gabriel Slonina znalazł się na celowniku Realu Madryt

Gabriel Slonina ma ogromny talent, który szybko został dostrzeżony. Z pewnością jest jednym z najlepszych bramkarzy swojego pokolenia. Dlatego nikogo nie dziwi fakt, że media spekulowały o ewentualnym transferze do jednego z czołowych europejskich klubów. Pozyskaniem młodego zawodnika Chicago Fire zainteresowana miała być Chelsea, ale także Juventus, czy Bayern Monachium. Okazuje się jednak, że pierwszą drużyną, która złożyła ofertę, jest Real Madryt.

Według informacji portalu Sport.pl Królewscy rozpoczęli negocjacje z amerykańskim zespołem. Dotychczasowa propozycja Królewskich była niezadowalająca. Działacze Chicago Fire ją odrzucili, gdyż uważają, że reprezentant Stanów Zjednoczonych jest warto o wiele więcej. Mimo to Amerykanie nie zamierzają zamykać się na ewentualny transfer. Podobno sami nawet wysłali kontrofertę do klubu ze stolicy Hiszpanii. Być może wkrótce uda się obu stronom dojść do porozumienia.

Takie rozwiązanie byłoby też na rękę 18-latkowi, którego marzeniem jest gra w ekipie Los Blancos, o czym wspomniał jego agent Jaime Garcia. – Mamy nadzieję, że Chicago Fire dojdzie do porozumienia z Realem Madryt, aby spełnić marzenie Gabriela dotyczące gry w tym klubie. Pracował na to bardzo ciężko i jest niesamowitym piłkarzem oraz człowiekiem – powiedział w rozmowie z „Marką”.

Po chwili dodał. – Z całym szacunkiem dla innych klubów i ofert, których otrzymaliśmy wiele, za co jesteśmy wdzięczni, Realowi Madryt nie można powiedzieć „nie” – stwierdził. Agent w ten sposób naciska na transfer swojego klienta do obecnie najlepszej drużyny w Europie.

