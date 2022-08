Hiszpanie krytykują Roberta Lewandowskiego. Mocne słowa w kierunku Polaka

Nowy sezon La Liga rozpoczyna się 12 sierpnia, wtedy to o pierwsze punkty w kampanii 2022/23 ruszą piłkarze Sevilli i Osasuny. Nowa drużyna Roberta Lewandowskiego – FC Barcelona swoje zmagania w lidze zacznie dzień później w spotkaniu z Rayo Vallecano.

Przedsezonowe tournee w USA. Robert Lewandowski bez bramki

Do zbliżających się rozgrywek hiszpańskiej ligi Duma Katalonii przygotowywała się w USA, gdzie rozegrała spotkania z Interem Miami, Realem Madryt, Juventusem i New York Red Bulls. W tych trzech ostatnich zdążył zagrać kapitan Biało-Czerwonych, który do drużyny dołączył 16 lipca z Bayernu Monachium.

W żadnym z tych spotkań Robert Lewandowski nie strzelił bramki. Jego nowy trener Xavi Hernandez stwierdził, że Polak jest tym faktem sfrustrowany, ale wierzy w niego i porównał go do byłej gwiazdy tego klubu. – Tak samo wyglądały początki Luisa Suareza w Barcelonie, kiedy trafił do zespołu. Tutaj nie tylko chodzi tylko o zdobywanie bramek. Bardzo w niego wierzę, on o tym wie. Nie martwię się, bo to tylko mecze towarzyskie – powiedział trener.

Hiszpańscy dziennikarze: 50 mln euro w śmietniku

Innego zdania są dziennikarze „El Futbolero Espana”, którzy nie pozostawili na Polaku suchej nitki. W artykule zatytułowanym „Lewandowski nie nadaje się do wiązania sznurówek Benzemie. 50 milionów w śmietniku” autor stwierdził, że Polak nie do końca rozumie kolegów z drużyny i dlatego nie był w stanie strzelić gola.

Polak nie był w stanie uzasadnić tych 50 mln euro, które FC Barcelona zapłaciła za jego transfer. Kompletnie się nie wyróżniał. Raphinha i Kessie dali drużynie znacznie więcej – czytamy w artykule.

W drugiej części tekstu rywal Roberta Lewandowskiego – Karim Benzema jest wychwalany. „W przeciwieństwie do Polaka Francuz zaczął kilka meczów później i jak do tego przywykliśmy, pokazał, że nadal jest najlepszym piłkarzem”. Dziennikarze „El Futbolero Espana” piszą dalej, że „Lewandowski nawet nie wiąże sznurowadeł Benzemie”.

