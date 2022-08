Prezentacja Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie. Transmisja i stream online

Choć transfer Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony ogłoszono w połowie lipca, to wciąż nie doszło do oficjalnej prezentacji Polaka w siedzibie klubu. Pierwsza, nieoficjalna prezentacja z udziałem Lewandowskiego miała miejsce 20 lipca w Miami, gdzie FC Barcelona przebywała na przedsezonowym tournee.

Zmiany w godzinie prezentacji Roberta Lewandowskiego

Pierwotnie planowano, by oficjalna prezentacja Polaka miała miejsce w piątek 5 sierpnia o godz. 11:00, jednak władze klubu postanowiły dokonać pewnych zmian i ostatecznie wydarzenie odbędzie się o godzinie 12:30 - zakomunikowano.

Od godz. 11:00 będą wpuszczani kibice na Camp Nou, a o godz. 13:30 po oficjalnej prezentacji odbędzie się konferencja prasowa z udziałem Polaka.

Gdzie oglądać transmisję z prezentacji Roberta Lewandowskiego?

Transmisję „na żywo” prosto ze stolicy Katalonii będzie można oglądać w Barca TV i w Barca TV+ oraz na kanale YouTube FC Barcelony.

Transfer Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony

W sobotę 16 lipca FC Barcelona poinformowała o przetransferowaniu Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium za 45 mln euro plus pięć mln w bonusach. Działacze mistrzów Niemiec długo nie chcieli zmienić zdania co do sprzedaży swojej największej gwiazdy, jednak musieli wreszcie ulec, ponieważ 33-latek był zdeterminowany do opuszczenia Bawarii. Polak przyznał, że był zawiedziony postawą szefów Die Roten i zdradził kulisy tego transferu. Kapitan Biało-Czerwonych przyznał, że odejście nie miało nic wspólnego z Erlingiem Haalandem, a z niemówieniem prawdy.

W umowie kapitana Biało-Czerwonych widnieje klauzula wykupu, która została ustalona na 500 milionów euro.

Czytaj też:

Poznaliśmy kulisy transferu Roberta Lewandowskiego. Wiemy, kiedy i dlaczego zdecydował się odejść