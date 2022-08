Robert Lewandowski dostał szczególny prezent podczas prezentacji. Dołączył do elitarnego grona

Na ten dzień z wielką niecierpliwością czekali wszyscy fani FC Barcelony. W piątek 5 sierpnia klub z Katalonii wreszcie oficjalnie zaprezentował Roberta Lewandowskiego jako nowego piłkarza. Przypomnijmy, że polski napastnik po ośmiu latach odszedł z Bayernu Monachium. Zapłacono za niego 45 milionów euro. Kwota ta może wzrosnąć o kolejne pięć milionów euro, jeśli spełnione zostaną określone w umowie warunki.

Roberta Lewandowski otrzymał wyjątkowy prezent. Dołączył do elitarnego grona

Na trybunach Spotify Camp Nou zgromadziło się kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy z olbrzymim entuzjazmem powitali 33-latka, gdy ten tylko wszedł na murawę obiektu Dumy Katalonii. To było totalne szaleństwo. Okrzykom radości i gromkim brawom nie było końca.

Towarzyszył mu prezydent wicemistrzów Hiszpanii, czyli Joan Laporta. Działacz miał dla „Lewego” szczególny prezent. Podarował mu dożywotnią kartę socio. Oznacza to, że od teraz Robert Lewandowski stał się członkiem wyjątkowej grupy, która oprócz przysługujących jej zniżek na bilety czy zakupy w klubowym sklepie, ma także wpływ na wybór prezydenta FC Barcelony. To swego rodzaju przynależność do katalońskiej rodziny.

Warto dodać, że taką kartę otrzymuje każdy zawodnik Blaugrany. Ponadto do socios Dumy Katalonii przynależą fani tego zespołu. Obecnie takich osób na cały świecie jest około 200 tysięcy.

Po wręczeniu podarunku Polak został przywitany przez Joana Laportę, a następnie sam zabrał głos. Niemal natychmiast zyskał w oczach wszystkich kibiców, ponieważ pierwsze kilka zdań wypowiedział w języku katalońskim, co dla wielu było też zaskoczeniem. Później został poproszony o pokazanie swoich umiejętności technicznych i trzeba przyznać, że pokazał się z rewelacyjnej strony.

